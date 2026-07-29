- Бројките, објавени од Турскиот институт за статистика (ТуркСтат) во своите најнови табели за животниот век, покажуваат дека очекуваниот животен век при раѓање е 75,9 години за мажите и 81,1 година за жените

Животниот век во Турција се зголеми на 78,5 години, покажаа официјалните податоци - Бројките, објавени од Турскиот институт за статистика (ТуркСтат) во своите најнови табели за животниот век, покажуваат дека очекуваниот животен век при раѓање е 75,9 години за мажите и 81,1 година за жените

Животниот век при раѓање во Турција се зголеми на 78,5 години во периодот 2023-2025 година, во споредба со 78,1 година претходната година, покажуваат официјалните податоци објавени денес, јавува Анадолу.

Бројките, објавени од Турскиот институт за статистика (ТуркСтат) во своите најнови табели за животниот век, покажуваат дека очекуваниот животен век при раѓање е 75,9 години за мажите и 81,1 година за жените, што им дава на жените просечна предност во долговечноста од 5,2 години.

Извештајот, исто така, покажа дека животниот век се зголемува со постигнувањето на образование, при што се очекува луѓето со повисоко ниво на образование да живеат подолго од оние со пониски образовни квалификации.

Меѓу 30-годишниците, разликата во преостанатиот животен век помеѓу луѓето со помалку од средно образование и оние со високо образование е 5,1 година за мажите и 4,6 години за жените, според податоците.

Се очекува 15-годишници во Турција да живеат дополнителни 64,7 години во просек, 62,1 години за мажи и 67,3 години за жени.

За лицата на возраст од 30 години, просечниот преостанат животен век е 50,3 години - 47,8 години за мажи и 52,7 години за жени.

На 50 години преостанатиот животен век, во просек, изнесува 31,3 години, додека 65-годишник може да очекува да живее уште 18,4 години во просек. Се очекува жените на возраст од 65 години да ги надживеат мажите за 3,3 години.

Извештајот, исто така, го процени очекуваниот здрав животен век при раѓање - дефиниран како број на години што се очекува лицето да живее без здравствени состојби што ги ограничуваат дневните активности - на 58 години.

Очекуваниот здрав животен век е проценет на 59,1 година за мажи и 56,9 години за жени, што укажува дека се очекува мажите да поминат 2,2 години повеќе во добро здравје од жените и покрај тоа што имаат пократок вкупен животен век.