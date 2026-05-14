Ердоган ја истакна важноста на Средниот коридор како „современа верзија на Патот на свилата“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес ја истакна важноста на Средниот коридор (Исток-Запад) преку Каспиското Море, нарекувајќи го современа верзија на некогашниот Пат на свилата, јавува Анадолу.

За време на прес-конференцијата во Казахстан, Ердоган изјави дека значењето на овој коридор се разбира сè подобро со секој изминат ден.

Тој вети дека Анкара ќе продолжи да го промовира коридорот заедно со Казахстан и другите партнери за испорака на товар и транспорт на енергетски ресурси кон Западот.

„Сакаме да транспортираме поголеми количини нафта од Казахстан, кој е еден од водечките светски извозници на сурова нафта, до светските пазари преку нашата земја“, додаде тој.