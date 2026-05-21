Ердоган: Турција ќе продолжи да ги брани мирот и човештвото од „геноцидните мрежи“ - „Како Турција, ние ќе продолжиме да се залагаме за мир и стабилност против оние што инвестираат во војна и хаос“

Турција ќе продолжи да ги брани „заедничките вредности на човештвото“ од „геноцидните мрежи“ што убиваат цивили во Газа и Либан, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, јавува Анадолу.

Говорејќи на комбинираната, здружена и теренска вежба со боева муниција ЕФЕС-2026 во западната област Измир, Ердоган нагласи дека додека се пишуваат песимистички сценарија за иднината, Анкара се стреми кон позиционирање на земјата како клучен актер во секое поле, особено во регионалниот мир.

„Како Турција, ние ќе продолжиме да се залагаме за мир и стабилност против оние што инвестираат во војна и хаос“, рече тој.