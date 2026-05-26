- Израел продолжува со „окупација, уништување, масакри и нелегални активности на населување“ од Газа до Западниот Брег, Источен Ерусалим и Либан, прекршувајќи ги прекините на огнот...

Ердоган: Израел продолжува со нападите и нелегалното населување и покрај прекинот на огнот - Израел продолжува со „окупација, уништување, масакри и нелегални активности на населување“ од Газа до Западниот Брег, Источен Ерусалим и Либан, прекршувајќи ги прекините на огнот...

И покрај тоа што муслиманскиот свет бара атмосфера на мир, Израел продолжува со „окупација, уништување, масакри и нелегални активности на населување“ од Газа до Западниот Брег, Источен Ерусалим и Либан, прекршувајќи ги прекините на огнот што се на сила, изјави денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, јавува Анадолу.

Во пораката по повод празникот Курбан бајрам, Ердоган му се заблагодари на Бога за можноста Турција уште еден празник да го доживее во добро здравје и мир во умот, но исто така нагласи дека негативните влијанија од војната со Иран „предизвикани од провокациите на Израел“ се чувствуваат во повеќе меѓународни сектори, како енергетиката, земјоделството, трговијата, транспортот, економијата и безбедноста.

„Во период кога нашиот регион се бори со кризи, Турција се издвојува како остров на стабилноста со својата економија, способен персонал и зајакнат внатрешен фронт“, рече Ердоган во пораката, објавена на претседателската веб-страница, како и во видеоформа на американската компанија за социјални медиуми X.

Тој, исто така, рече дека Турција сега ги жнее придобивките од политиките водени во текот на изминатите 23 години, под водство на Партијата за правда и развој (АК Партија), „и покрај критиките и опструкциите“, особено нејзиниот импресивен напредок во одбранбената индустрија.

„Со извозот од одбраната и воздухопловството што се зголеми од 248 милиони долари на повеќе од 10 милијарди долари, Турција пишува ретка приказна за успех во светот“, додаде тој.

Ердоган истакна дека Турција ќе се појави како „една од сјајните ѕвезди на новата ера“ штом ќе се смири нестабилноста во регионот.

„Правиме сè што е потребно за ова“, рече тој, осврнувајќи се на непоколебливите напори на Турција, вклучително и понудите за медијација, со цел унапредување на мирот во регионот.