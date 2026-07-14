- Абдурахман Кафкас беше повреден од хеликоптерски оган во Анкара додека се обидуваше да ги запре тенковите за време на неуспешниот обид за пуч во 2016 година

Еден од преживеаните од обидот за пуч во Турција живее со 20 парчиња шрапнел во телото една деценија по нападот - Абдурахман Кафкас беше повреден од хеликоптерски оган во Анкара додека се обидуваше да ги запре тенковите за време на неуспешниот обид за пуч во 2016 година

Преживеан од неуспешниот обид за пуч во Турција во 2016 година веќе една деценија живее со 20 парчиња шрапнел заглавени во неговото тело откако беше повреден од хеликоптерски оган пред Претседателскиот комплекс во Анкара.

Абдурахман Кафкас (33) бил во посета на својот брат во турскиот главен град кога се појавиле вестите за обидот за пуч.

Браќата најпрво отишле во седиштето на владејачката Партија на правдата и развојот (АК Партија), а потоа им се придружиле на насобраните граѓани што се упатиле кон Претседателскиот комплекс за да им се спротивстават на тенковите.

„Имаше чудно чувство, поинаква атмосфера“, изјави Кафкас за Анадолу, додавајќи: „Како сите однапред да се договоривме, млади и стари, жени и мажи, сите заедно почнавме да трчаме кон комплексот.“

Кафкас рече дека полицијата ја предупредила групата дека влегува во опасна зона, но насобраните граѓани продолжиле.

Откако стигнале до оклопните возила околу 00:45 часот по локално време, тие мавтале со турски знамиња и извикувале слогани, а војниците пукале во воздух за да ги оттурнат.

Кафкас рече дека додека ја снимал сцената со телефонот, хеликоптер отворил оган кон насобраните.

„Бучавата и притисокот беа толку силни што почувствував како органите во телото да се туркаат надолу“, рече тој.

Првично не сфатил дека е погоден, но набрзо ја изгубил чувствителноста во нозете и видел како тече крв додека се обидувал да го користи телефонот.

Еден цивил ја искористил кошулата на Кафкас за да ја притисне големата рана на неговата лева нога, а потоа го однел на безбедно место. Возачите што минувале покрај местото го однеле во болница.

Лекарите пронашле 22 парчиња шрапнел во неговото тело. Две му биле извадени од стапалото бидејќи ќе го спречеле да оди, а 20 сè уште се во неговото тело.

Кафкас, кој живее во северозападната турска покраина Бурса, рече дека тие парчиња шрапнел ги смета за „медали на честа“ и дека не се жали на својата состојба, потсетувајќи на оние што биле убиени или останале со потешки повреди.

„Болката од таа ноќ останува свежа за оние што ја доживеале, како да се случила вчера“, рече тој. „И денес може да кажам дека ми е мило што излегов“, додаде тој.

Фракција на турската војска поврзана со терористичката организација ФЕТО се обиде да ја преземе власта на 15 јули 2016 година, користејќи тенкови, борбени авиони и хеликоптери против цивили и државни институции. Во обидот загинаа 253 лица, а илјадници беа повредени.

Сега Кафкас им го пренесува своето искуство на помладите генерации, нагласувајќи дека овие настани не биле само сцени од документарци и дека преживеаните сè уште се живи за да раскажат што се случило.

„Наша цел е да продолжиме напред учејќи од минатото“, рече тој.