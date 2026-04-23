Во Турција се одбележуваат Денот на националниот суверенитет и Денот на детето

Во Турција денес се одбележуваат националниот празник 23 април, Денот на националниот суверенитет и Денот на детето, а наедно и 106-годишнината од основањето на Големото национално собрание на Република Турција, јавува Анадолу.

Во настаните се организираат училишни свечености, ученички паради и претстави, како и симболични смени на улогите каде што децата преземаат официјални функции, што е долгогодишна традиција.

Во главниот град Анкара високи официјални претставници му оддаваат почит на Мустафа Кемал Ататурк, основачот на модерна Турција, во мавзолејот Аниткабир.

Учениците носат традиционални носии и веат турски знамиња.

На јавниот простор се одржуваат фестивали, концерти, игри и уметнички изложби, одразувајќи ја двојната природа на празникот, патриотска и прослава на младоста.

Денот на националниот суверенитет и децата е државен празник што се слави на денот кога е отворено Големото народно собрание на Република Турција во 1920 година.

На ист ден во 1924 година беше одлучено денот на основањето на Големото народно собрание да се слави како државен празник.

По пет години, на 23 април 1929 година, овој празник им е посветен на децата.