- Книгата, издадена од АА Букс, ги прикажува настаните од обидот за државен удар, во кој припадниците на ФЕТО започнаа еден од најжестоките напади во историјата на Турција...

Анадолу објави книга по повод 10-годишнината од неуспешниот обид за пуч во Турција на 15 јули 2016 година - Книгата, издадена од АА Букс, ги прикажува настаните од обидот за државен удар, во кој припадниците на ФЕТО започнаа еден од најжестоките напади во историјата на Турција...

Анадолу објави книга со наслов „15 јули: Сведоци и признанија“ по повод 10-годишнината од неуспешниот обид за државен удар од страна на терористичката организација ФЕТО на 15 јули 2016 година.

Книгата, издадена од АА Букс, ги прикажува настаните од обидот за државен удар, во кој припадниците на ФЕТО започнаа еден од најжестоките напади во историјата на Турција, целејќи на државните институции, бомбардирајќи го турскиот Парламент, при што загинаа 253 лица, а илјадници беа повредени.

Книгата од 356 страници, исто така, раскажува како милиони луѓе се одѕваа на повикот на претседателот Реџеп Таип Ердоган да излезат на улиците, помагајќи во спречувањето на обидот за државен удар преку јавен отпор, заедно со решителноста на политичкото раководство.

Подготвена како дело од историски запис една деценија по неуспешниот пуч, во книгата се вклучени признанија дадени од одредени припадници на ФЕТО за време на истрагата и судењето, за подготовките на организацијата, внатрешната структура и дејствата ноќта на 15 јули преку сведоштвата на извршителите.

Црпејќи од архивата на фотографии, вести и публикации на Анадолу, книгата е организирана во седум поглавја: „Сведоци од државните институции“, „Сведоци од плоштадите“, „Сведоци на нацијата“, „Сведоци од градовите“, „Сведоци од светот“, „Сведоци на признанијата“ и „Десет години подоцна“.

Читателите ги пречекува внатрешна корица со фотографија што ја симболизира победата на 15 јули и картичка со имињата на убиените за време на обидот за државен удар. Корицата ги содржи и зборовите на претседателот Ердоган од митингот за демократијата и загинатите херои на 7 август 2016 година: „Нашата нација е голема и никогаш не прифаќа заробеништво или понижување.“

Во предговорот, претседателот и генерален директор на Анадолу, Сердар Караѓоз, го опиша 15 јули како историска пресвртница што продолжува да го држи своето место во колективната меморија на нацијата една деценија подоцна.

„Одлучното и силно водство на претседателот Реџеп Таип Ердоган, жртвата на нашите загинати херои, храброста на нашите ветерани и отпорот што го покажа нашата нација се камен-темелници на споделеното сеќавање што мора да им се пренесе на идните генерации. Затоа, сеќавањето, разбирањето и точното пренесување на 15 јули е наша одговорност кон нашата нација. Со милост и благодарност им оддавам почит на нашите загинати херои, им изразувам благодарност на нашите ветерани и им се заблагодарувам на вработените во Анадолу што придонесоа за ова дело. Се надевам дека оваа публикација ќе помогне да се зачува сеќавањето на 15 јули“, напиша Караѓоз.

Книгата, со вовед од уредникот Хулуси Косе, содржи фотографии направени од дописниците на Анадолу за време на обидот за државен удар, како и слики од комеморациите одржани во Турција и низ целиот свет по неуспешниот пуч.

Во поглавјето насловено „Сведок на признанијата“ се прикажани извадоци од судски сведоштва од припадници на ФЕТО, во кои детално е опишано како групата се подготвувала за обидот за државен удар. Исто така, вклучува и изјави на одбраната и фотографии од осомничените судени во врска со пучот.

Книгата завршува со страница на која се наведени имињата на 253 лица што ги загубија животите за време на неуспешниот обид за државен удар.