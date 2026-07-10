- Страните имаа детални разговори за беспилотните летала, електронското војување, автономните системи и други прашања од заеднички интерес

Азербејџан и турски „Бајкар“ разговараат за проширување на заедничкото производство на одбрана - Страните имаа детални разговори за беспилотните летала, електронското војување, автономните системи и други прашања од заеднички интерес

Азербејџанскиот министер за одбрана Закир Хасанов се сретна со делегација предводена од претседателот на „Бајкар“, Селчук Бајрактар, за да разговараат за проширување на одбранбената соработка и заедничкото производство меѓу Азербејџан и Турција, јавува Анадолу.

Според соопштението на Министерството за одбрана на Азербејџан, Хасанов нагласил дека односите меѓу двете „братски земји“ продолжуваат успешно да се развиваат во воената сфера, заедно со соработката во други области.

Нагласувајќи го придонесот на „Бајкар“ во одбранбената индустрија на Турција, тој ја нагласи важноста од натамошно зајакнување на заедничките производствени капацитети преку усвојување на напредни технолошки иновации.

Бајрактар ​​им се заблагодари на азербејџанските претставници за гостопримството и рече дека меѓусебните посети придонесуваат за продлабочување на воената и воено-техничката соработка меѓу Азербејџан и Турција.

На состанокот присуствуваше и амбасадорот на Турција во Азербејџан, Бирол Акѓун.

Страните, исто така, имаа детални разговори за беспилотните летала, електронското војување, автономните системи и други прашања од заеднички интерес, додаде Министерството.