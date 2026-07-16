- Историската џамија стара 661 година со своите дрвени столбови и резбани украси го пренесува естетското сфаќање на селџучката архитектура до денешни дни

Џамијата во турскиот град Коња стара 661 година привлекува внимание со својата префинета дрвена изработка - Историската џамија стара 661 година со своите дрвени столбови и резбани украси го пренесува естетското сфаќање на селџучката архитектура до денешни дни

Џамијата „Хоџа Шејх Мухитин“, изградена во традицијата на селџучките џамии со дрвени столбови во округот Бејшехир во турската област Коња, стара 661 година, се издвојува со својата фина дрвена изработка и рачно изработените декоративни украси, пишува Анадолу.

Џамијата „Хоџа Шејх Мухитин“, изградена во 1365 година во населбата Бајиндир, се смета за слична, но помала од џамијата „Ешрефоглу“, која се наоѓа на листата на светско наследство на УНЕСКО.

Историската џамија стара 661 година, која има слични архитектонски карактеристики со џамијата „Ешрефоглу“, со своите дрвени столбови и резбани украси го пренесува естетското сфаќање на селџучката архитектура до денешни дни.

Фотографија : Serhat Çetinkaya/AA

Џамијата, во која фината изработка се протега од капителите на столбовите до таванските украси, се издвојува и како едно од значајните културни наследства што ја одржуваат во живот традицијата на дрвената архитектура во Анадолија.

Џамијата, на чиј покрив секоја година се гнездат штркови, спојувајќи ги културното наследство и природниот живот на едно место, меѓу народот е позната и како „Џамијата со штрковите и кусото минаре“.

Фотографија : Serhat Çetinkaya/AA

Проф. д-р Хусеин Мушмал, професор на Катедрата за историја при Факултетот за книжевност на Универзитетот Селчук, за АА изјави дека во регионот има многу мали месџиди и џамии со дрвени столбови кои наликуваат на историската џамија „Ешрефоглу“.

„Во моментот кога ќе влеземе низ вратата, всушност сведочиме дека зад скромниот надворешен изглед на селџучката архитектура се крие исклучително украсена и многу впечатлива внатрешна убавина. Особено на столбовите, капителите и деловите што се протегаат кон гредите на дрвените столбови на џамијата има извонредни растителни и геометриски украси“, рече тој.