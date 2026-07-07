Шпанскиот премиер Санчез пристигна во Анкара за Самитот на НАТО

Irmak Akcan
07 Јули 2026•Ажурирано: 07 Јули 2026
Шпанскиот премиер Педро Санчез денес пристигна во турскиот главен град Анкара за да учествува на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО, јавува Анадолу.
Авионот на Санчез слета на аеродромот „Есенбога“ во Анкара, каде што беше пречекан од турската министерка за семејство и социјални услуги Махинур Оздемир Ѓокташ и други официјални претставници.
Тој пристигна на првиот ден од дводневниот Самит на НАТО заедно со голем број лидери од Европа и од светот.
Самитот во Анкара ги собра лидерите од 32 земји членки на Алијансата, како и клучните партнери за да разговараат за европскиот одбранбен капацитет, целите на Алијансата за издвојување за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.