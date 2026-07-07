Авионот на Санчез слета на аеродромот „Есенбога“ во Анкара, каде што беше пречекан од турската министерка за семејство и социјални услуги Махинур Оздемир Ѓокташ и други официјални претставници.

Шпанскиот премиер Санчез пристигна во Анкара за Самитот на НАТО Авионот на Санчез слета на аеродромот „Есенбога“ во Анкара, каде што беше пречекан од турската министерка за семејство и социјални услуги Махинур Оздемир Ѓокташ и други официјални претставници.

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес пристигна во турскиот главен град Анкара за да учествува на 36. Самит на шефови на држави и влади на земји членки на НАТО, јавува Анадолу.

Авионот на Санчез слета на аеродромот „Есенбога“ во Анкара, каде што беше пречекан од турската министерка за семејство и социјални услуги Махинур Оздемир Ѓокташ и други официјални претставници.

Тој пристигна на првиот ден од дводневниот Самит на НАТО заедно со голем број лидери од Европа и од светот.

Самитот во Анкара ги собра лидерите од 32 земји членки на Алијансата, како и клучните партнери за да разговараат за европскиот одбранбен капацитет, целите на Алијансата за издвојување за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.