- За време на средбата во провинцијата Сулејманија, Калин и Талабани разговараа за актуелните случувања и ја истакнаа важноста на регионалната стабилност

Шефот на турското разузнавање одржа разговори со курдски претставник во северен Ирак - За време на средбата во провинцијата Сулејманија, Калин и Талабани разговараа за актуелните случувања и ја истакнаа важноста на регионалната стабилност

Шефот на турската Национална разузнавачка служба (МИТ), Ибрахим Калин, и лидерот на Патриотскиот сојуз на Курдистан (ПУК), Бафел Џалал Талабани, вчера одржаа разговори зад затворени врати во северен Ирак, јавува Анадолу.

За време на средбата во провинцијата Сулејманија, Калин и Талабани разговараа за актуелните случувања и ја истакнаа важноста на регионалната стабилност, се наведува во соопштението на ПУК.

Тие, исто така, разменија мислења за процесот на „Турција без тероризам“, при што Талабани ја потврди поддршката на ПУК за успехот на овој историски чекор.

„Ги продолжуваме нашите напори следејќи го патот на претседателот Мам Џалал, со цел овој важен и судбоносен чекор да успее, со стремеж за доминација на соживотот и постигнување сеопфатен мир кој служи на интересите на безбедноста и спокојството на целиот Блиски Исток“, беше цитиран Талабани во соопштението.

Турција влезе во нова ера на единство и сила по разоружувањето на терористичката организација ПКК минатата година, со што се стави крај на 47-годишната терористичка кампања.

Калин и Талабани, исто така, ја нагласија потребата од развој на меѓусебните односи во рамките на заштитата на заедничките интереси.

Калин беше примен од Масуд Барзани, претседателот на Курдската регионална Влада на Ирак (КРГ) во Ербил, каде што разменија мислења за регионалните случувања.

Во вторникот, Калин беше примен од ирачкиот претседател Низар Амеди во Багдад, каде што разговараа за начините за зајакнување на координацијата меѓу Ирак и Турција во клучните безбедносни и разузнавачки области.

Според соопштението од ирачкото Претседателство, на средбата биле разгледани регионалните и меѓународните случувања, како и напорите за подобрување на соработката во безбедносниот и разузнавачкиот сектор.

„Дијалогот и меѓусебното разбирање претставуваат фундаментални столбови за надминување на кризите“, изјави Амеди, според соопштението.

Калин ја потврди посветеноста на Турција за одржување блиска координација и соработка со Ирак во сите сектори.

Одделно, Калин во вторникот во Багдад се сретна со ирачкиот премиер Али ал-Заиди.

За време на неговата посета на северниот град Киркук, Калин ја посети историската тврдина Киркук и гробиштата на турските загинати херои. Тој, исто така, го посети и седиштето на Ирачкиот туркменски фронт (ИТЦ), каде што се сретна со туркменски претставници.