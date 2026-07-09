„Турција игра улога што ги менува правилата на играта со своите интелектуални и воени капацитети“, изјави шефот на Дирекцијата за комуникации на Турција, Бурханетин Дуран.

Шефот на турската Дирекција за комуникации: Турската надворешна политика сега е клучна сила во глобалниот систем „Турција игра улога што ги менува правилата на играта со своите интелектуални и воени капацитети“, изјави шефот на Дирекцијата за комуникации на Турција, Бурханетин Дуран.

Со надворешната политика, Турција, под водство на претседателот Реџеп Таип Ердоган, ги надмина рамките на регионален актер и прерасна во една од влијателните сили во глобалниот систем, изјави денес шефот на Дирекцијата за комуникации на Турција, јавува Анадолу.

Во објава на турската социјална мрежа „НСосјал“, Бурханетин Дуран наведе дека стратегиската позиција и меѓународниот углед на Турција биле јасно рефлектирани преку улогата на Анкара како домаќин на 36. Самит на шефови на држави и влади на земјите членки на НАТО.

Дуран истакна дека Самитот означува „историски процес“ во време кога НАТО дискутира за нова визија што ќе ги обликува параметрите на архитектурата на глобалната безбедност.

Тој додаде дека визијата „НАТО 3.0“, чија цел е зголемување на тежината на Европа во одбраната, ја става Турција во центарот на оваа трансформација.

„Турција игра улога што ги менува правилата на играта со своите интелектуални и воени капацитети“, порача Дуран.

Тој нагласи дека Турција ја зајакнува својата одбранбена индустрија, истовремено делувајќи како „глас на глобалната совест“ за смирување на состојбите во Газа и Либан, повикувајќи ги сите актери да преземат одговорност.

Дуран заклучи дека политичката волја демонстрирана во Анкара уште еднаш ја потврдила одлучната позиција на Турција во глобалната дипломатија и нејзината решеност за градење праведен светски поредок.