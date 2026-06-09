- Се очекува Фидан да ја нагласи стратегиската важност на Балканот за регионалната и пошироката меѓународна безбедност, истакнувајќи ја потребата од зајакнување на добрососедските односи и регионалната соработка

Шефот на турската дипломатија ќе го претставува претседателот Ердоган на самитот на ПСЈИЕ - Се очекува Фидан да ја нагласи стратегиската важност на Балканот за регионалната и пошироката меѓународна безбедност, истакнувајќи ја потребата од зајакнување на добрососедските односи и регионалната соработка

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, утре во главниот град на Бугарија, Софија, ќе го претставува претседателот Реџеп Таип Ердоган на Самитот на шефови на држави и влади на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ) во Софија, соопштија дипломатски извори од турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Самитот, чиј домаќин е Бугарија во рамките на своето ротирачко претседателство, ќе се одржи под темата „Зајакнување на регионалното единство за стабилна, безбедна и одржлива иднина: Осврт на 30-годишното партнерство и напредок“.

Се очекува на самитот да присуствуваат шефови на држави и Влади, министри за надворешни работи од 13-те земји учеснички во ПСЈИЕ, како и генералниот секретар на Советот за регионална соработка, кој е оперативен орган на организацијата.

Исто така, се очекува учесниците да усвојат и декларација од самитот.

Се очекува Фидан во своето обраќање да ја повтори поддршката на Турција за засилена соработка на Балканот, заснована на принципите на регионална сопственост и инклузивност, истовремено нагласувајќи го значењето што Анкара му го придава на ПСЈИЕ како една од главните платформи за дијалог во регионот и како земја основач на иницијативата.

Се очекува Фидан да ја нагласи и стратегиската важност на Балканот за регионалната и пошироката меѓународна безбедност, истакнувајќи ја потребата од зајакнување на добрососедските односи и регионалната соработка.

Турскиот министер за надворешни работи се очекува да ја нагласи поддршката на Турција за проектите за поврзување, вклучувајќи ги транспортните и енергетските мрежи, со цел да се зајакне регионалната интеграција и да се поттикнат економскиот раст и просперитетот.

Се очекува Фидан да ја потврди поддршката на Турција за дипломатските напори насочени кон постигнување праведен и траен мир во руско-украинската војна, како и да повика на продолжување на дијалогот меѓу Иран и САД за да се спречат нови регионални тензии.

Исто така, се очекува Фидан да го привлече вниманието на фактот дека израелските политики на окупација и анексија во Газа, на Западниот Брег и во Либан имаат за цел да создадат трајна средина на нестабилност и конфликти на Блискиот Исток, како и да нагласи дека овие незаконски дејствија на Израел уште еднаш ја потсетуваат меѓународната заедница на нејзините заеднички одговорности засновани на мир и правда, и дека меѓународното право и хуманитарните вредности мора да бидат заштитени без исклучок.

Основан во 1996 година, ПСЈИЕ е единствената регионална платформа за соработка која ги вклучува сите балкански земји. Нејзини членки се Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Косово, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Романија, Србија, Словенија и Турција.

Струкуриран е како флексибилен постојан механизам за консултации кој функционира со едногодишни ротирачки претседателства, а Турција претходно претседаваше со ПСЈИЕ во периодите 1998-1999, 2009-2010 и 2020-2021 година.

Романија треба да го преземе ротирачкото претседателство со ПСЈИЕ на 1 јули оваа година.