- „Како матична земја и гарант, Турција ќе продолжи, како и во минатото, решително да ги брани правата и интересите на турскиот кипарски народ“

Шефот на турската дипломатија ја одбележа годишнината од Мировната операција на Кипар - „Како матична земја и гарант, Турција ќе продолжи, како и во минатото, решително да ги брани правата и интересите на турскиот кипарски народ“

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес ја одбележа 52-годишнината од Мировната операција на Кипар од 1974 година, истакнувајќи дека воената интервенција ги обезбедила слободата, безбедноста и иднината на турските Кипарци, при што ја потврди и посветеноста на Анкара за одбрана на нивните права, јавува Анадолу.

„Гордо и со ентузијазам ја славиме 52-годишнината од Мировната операција на Кипар, која ги обезбеди слободата, безбедноста и иднината на турскиот кипарски народ“, напиша Фидан во објава на американската платформа за социјални медиуми Х.

Тој рече дека на овој ден пред 52 години, Турција постапила во согласност со правата и обврските што произлегуваат од Договорот за гаранција од 1960 година, изведувајќи ја Мировната операција на Кипар заедно со турските кипарски борци за отпор.

„Турција, рамо до рамо со нашите херојски борци, ја обезбеди сигурноста на нашите турски кипарски браќа и сестри, кои се соочуваа со закана од уништување, и го гарантираше нивното присуство на островот“, рече Фидан.

Тој додаде дека Турските вооружени сили ги поставиле и темелите за мирот, стабилноста и безбедноста што владеат на островот повеќе од половина век.

„Денес, турските Кипарци го продолжуваат својот живот слободно, чесно и безбедно под покривот на Турската Република Северен Кипар (ТРСК)“, нагласи тој.

Потврдувајќи го ставот на Анкара, Фидан изјави: „Како матична земја и гарант, Турција ќе продолжи, како и во минатото, решително да ги брани правата и интересите на турскиот кипарски народ“.

Тој исто така им оддаде почит на турските војници и турските кипарски борци кои ги загубија животите за време на операцијата, изразувајќи благодарност до ветераните за нивната служба.