- „Како силни сојузници со многу заеднички цели, партнерството меѓу САД и Турција носи резултати“

Шефот на турската дипломатија Хакан Фидан се сретна со американскиот амбасадор Том Барак - „Како силни сојузници со многу заеднички цели, партнерството меѓу САД и Турција носи резултати“

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан во Анкара се сретна со американскиот амбасадор во Турција, Том Барак, соопшти Министерството за надворешни работи, јавува Анадолу.

Министерството сподели фотографија од средбата, но не објави дополнителни детали.

Барак, кој воедно е и специјален претставник на САД за Ирак и Сирија, на американската компанија за социјални медиуми Х објави дека средбата била продуктивна пред Самитот на НАТО кој следниот месец ќе се одржи во турскиот главен град.

„Како силни сојузници со многу заеднички цели, партнерството меѓу САД и Турција носи резултати“, додаде тој.