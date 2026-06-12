Шефот на турската дипломатија Хакан Фидан се сретна со американскиот амбасадор Том Барак

Merve Berker
12 Јуни 2026•Ажурирано: 12 Јуни 2026
Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан во Анкара се сретна со американскиот амбасадор во Турција, Том Барак, соопшти Министерството за надворешни работи, јавува Анадолу.
Министерството сподели фотографија од средбата, но не објави дополнителни детали.
Барак, кој воедно е и специјален претставник на САД за Ирак и Сирија, на американската компанија за социјални медиуми Х објави дека средбата била продуктивна пред Самитот на НАТО кој следниот месец ќе се одржи во турскиот главен град.
„Како силни сојузници со многу заеднички цели, партнерството меѓу САД и Турција носи резултати“, додаде тој.