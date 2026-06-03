Шефот на турската дипломатија Фидан во Џакарта се сретна со индонезискиот претседател Субијанто

Büşranur Keskinkılıç
03 Јуни 2026•Ажурирано: 03 Јуни 2026
Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, се сретна со претседателот на Индонезија, Прабово Субијанто, за време на посетата на Џакарта, соопштија денес дипломатски извори, јавува Анадолу.
Фидан при пристигнувањето во индонезискиот главен град, во рамките на својата официјална посета, беше пречекан од министерот за надворешни работи на Индонезија, Сугионо, наведуваат изворите.
Шефот на турската дипломатија подоцна одржа разговори и со Сугионо.
Не се соопштени дополнителни детали за средбите.