- Фидан при пристигнувањето во индонезискиот главен град, во рамките на својата официјална посета, беше пречекан од министерот за надворешни работи на Индонезија, Сугионо

Шефот на турската дипломатија Фидан во Џакарта се сретна со индонезискиот претседател Субијанто - Фидан при пристигнувањето во индонезискиот главен град, во рамките на својата официјална посета, беше пречекан од министерот за надворешни работи на Индонезија, Сугионо

Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, се сретна со претседателот на Индонезија, Прабово Субијанто, за време на посетата на Џакарта, соопштија денес дипломатски извори, јавува Анадолу.

Фидан при пристигнувањето во индонезискиот главен град, во рамките на својата официјална посета, беше пречекан од министерот за надворешни работи на Индонезија, Сугионо, наведуваат изворите.

Шефот на турската дипломатија подоцна одржа разговори и со Сугионо.

Не се соопштени дополнителни детали за средбите.