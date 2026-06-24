- Фидан ќе ја започне својата посета со обиколка на нуклеарната централа „Дарлингтон“ во Торонто, каде што се очекува да ги разгледа капацитетите на Канада во секторот на нуклеарната енергија

Шефот на турската дипломатија Фидан во дводневна посета на Канада со цел зајакнување на односите - Фидан ќе ја започне својата посета со обиколка на нуклеарната централа „Дарлингтон“ во Торонто, каде што се очекува да ги разгледа капацитетите на Канада во секторот на нуклеарната енергија

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес ќе ја започне дводневната посета на Канада, со цел водење разговори насочени кон зајакнување на билатералните односи и проширување на соработката во областите што вклучуваат трговија, енергија и одбрана, соопштија денес извори од турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Фидан ќе ја започне својата посета со обиколка на нуклеарната централа „Дарлингтон“ во Торонто, каде што се очекува да ги разгледа капацитетите на Канада во секторот на нуклеарната енергија.

Се очекува да присуствува на состанок со бизнис-лидери, претставници на граѓански организации и професори пред да отпатува за Отава на разговори со канадската министерка за надворешни работи Анита Ананд.

Според изворите, се очекува Фидан за време на состаноците да ги претстави ставовите и очекувањата на Анкара за продлабочување и зајакнување на билатералната соработка, со крајна цел односите меѓу двете земји да се издигнат на ниво на стратегиско партнерство.

Фидан, исто така, ќе ја нагласи важноста од зајакнувањето на контактите на високо ниво и на реципрочните посети, а ќе повика и на напори за проширување на билатералната трговија, која во 2025 година достигна околу 2,7 милијарди долари, на балансиран и одржлив начин, додадоа изворите.

Тој ќе го изнесе очекувањето на Турција преговорите за договор за слободна трговија да бидат завршени без одложување.

Турскиот министер за надворешни работи ќе ги истакне можностите за нова соработка во енергетскиот сектор, вклучително и нуклеарната енергија, а ќе повика и на интензивирање на напорите за унапредување на соработката во одбранбената индустрија и зајакнување на правната рамка што ги регулира воените односи.

Во врска со регионалните прашања, турскиот министер ќе укаже на важноста да се спречат какви било провокации насочени против договорот меѓу Вашингтон и Техеран. Притоа, тој ќе апелира за итно овозможување слободна пловидба низ Ормускиот Теснец, за глобална трговија и снабдување со енергенти.

Исто така, се очекува тој да ја пренесе подготвеноста на Турција за поддршка на дипломатските напори насочени кон ставање крај на војната меѓу Русија и Украина и да повика на зголемен меѓународен притисок врз Израел поради неговите политики во Газа, на Западниот Брег и во Либан.

Ананд последен пат ја посети Турција на 17 март.

Трговската размена меѓу двете земји во 2025 година достигна 2,7 милијарди долари, при што извозот на Турција изнесуваше 1,57 милијарди долари, а увозот од Канада достигнал 1,16 милијарди долари, според турските официјални претставници.

Компанијата „Туркиш ерлајнс“ во мај, исто така, го зголеми бројот на неделни летови за Канада од 12 на 21.