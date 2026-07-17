Шефот на турската дипломатија: Турција и Украина продолжуваат да го продлабочуваат стратегиското партнерство

Merve Berker
17 Јули 2026•Ажурирано: 17 Јули 2026
Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес изјави дека Турција и Украина ќе продолжат да го зајакнуваат стратегиското партнерство по, како што го опиша, „исклучително продуктивната“ посета на Киев, јавува Анадолу.
Фидан во објавата на социјалната мрежа X наведе дека посетата се реализира во време кога стратегиското партнерство меѓу двете земји „секојдневно се зајакнува“.
Тој им се заблагодари на украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха и на другите украински официјални претставници за гостопримството, истакнувајќи дека неговите средби со претседателот Владимир Зеленски, шефот на претседателската канцеларија Кирило Буданов и со Сибиха биле фокусирани на билатералните односи и најновите случувања во војната меѓу Русија и Украина.
Фидан изрази задоволство што соработката меѓу двете земји продолжува да се продлабочува и покрај тековниот конфликт.
Договорот за слободна трговија, кој беше одобрен од украинскиот Парламент непосредно пред посетата, тој го опиша како „важна пресвртница“ што ќе создаде нови можности за бизнис-заедниците во двете земји и ќе го подигне нивото на нивното економско партнерство.
Фидан додаде дека за време на посетата Турција уште еднаш ја потврдила поддршката за „независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет“ на Украина.
„Како Турција, подготвени сме да ги поддржиме сите иницијативи што ќе ги вратат страните на преговарачка маса и ќе придонесат за постигнување траен мир“, порача тој.
Во Киев, Фидан се сретна и со националниот лидер на кримските Татари, Мустафа Абдулџемил Киримоглу и со претседавачот на Меџлисот на кримските Татари, Рефат Чубаров за да разговараат за состојбата на заедницата на кримските Татари.
„Заштитата на правата на кримските Татари и зачувувањето на нивниот културен идентитет за Турција секогаш ќе останат приоритет“, нагласи тој.
Турскиот министер за надворешни работи додаде дека е почестен што за време на посетата примил државно одликување од претседателот Зеленски и им се заблагодари на украинските власти.
Тој заклучи дека Турција ќе продолжи да ги зајакнува долгогодишното пријателство и стратегиското партнерство со Украина „врз основа на меѓусебна доверба и заеднички интереси“, во согласност со визијата на претседателите на двете земји.