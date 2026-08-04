- Фидан во текот на изминатата недела оствари одделни телефонски разговори со колегите од Саудиска Арабија, Иран, Кувајт и Велика Британија.

Шефот на турската дипломатија разговараше со своите колеги за актуелните глобални кризи - Фидан во текот на изминатата недела оствари одделни телефонски разговори со колегите од Саудиска Арабија, Иран, Кувајт и Велика Британија.

Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, во текот на изминатата недела разговараше со повеќе свои колеги за актуелните глобални и регионални кризи, јавува Анадолу.

На 31 јули, Фидан телефонски разговараше со министерот за надворешни работи на Саудиска Арабија, Фајсал бин Фархан. Двајцата министри разменија мислења за најновите случувања во регионот и за напорите за ставање крај на тековните конфликти.

На 1 август, Фидан оствари телефонски разговор со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи. Во разговорот беа разгледани најновите случувања на тековниот преговарачки процес.

„Турција ќе продолжи со своите напори за запирање на конфликтите во нашиот регион и за воспоставување траен мир“, истакна Фидан за време на разговорот.

На 3 август, Фидан разговараше со министерот за надворешни работи на Кувајт, шеик Џара Џабер ал-Ахмад ал-Сабах.

Во разговорот, двајцата министри дискутираа за најновите случувања во регионот.

Подоцна истиот ден, Фидан му ја честиташе новата функција на претседателот на Турската демократска партија во Северна Македонија, Зулфикар Зејнула, по повод неговото именување за министер без ресор и му посака успех во извршувањето на новата должност.

Исто така, на 3 август, Фидан телефонски разговараше и со новиот министер за надворешни работи на Велика Британија, Ед Милибанд.

Честитајќи му го новото именување, Фидан со својот британски колега разговараше за актуелната состојба на Блискиот Исток, особено во Газа, за најновите случувања во војната меѓу Русија и Украина, како и за напорите за ставање крај на конфликтите во регионот.