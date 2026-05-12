Шефот на турската дипломатија предупреди Ормускиот Теснец да не се користи како „оружје"

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес нагласи дека и за регионалната стабилност и за глобалната економија е важно Ормускиот Теснец да не се користи како оружје, јавува Анадолу.

„Проблемот со кој се соочуваме во Персискиот Залив во никој случај не смее да предизвика прашањето за Газа да биде заборавено“, рече Фидан на заедничката прес-конференција со катарскиот премиер и министер за надворешни работи Мухамед бин Абдулрахман бин Џасим ал-Тани.

Фидан, исто така, нагласи дека израелскиот експанзионизам останува голема закана за „стабилноста и безбедноста“ во регионот.