- „Сојузниците мора да ги претворат економските средства во воени капацитети“ и да ги искористат своите финансиски ресурси за ракети и пресретнувачи, рече Руте на прес-конференцијата пред самитот

Шефот на НАТО ги повика сојузниците да ги претворат издвојувањата за одбраната во воени капацитети - „Сојузниците мора да ги претворат економските средства во воени капацитети“ и да ги искористат своите финансиски ресурси за ракети и пресретнувачи, рече Руте на прес-конференцијата пред самитот

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес ги повика сојузниците да ги претворат зголемените издвојувања за одбраната во конкретни воени капацитети, пред утрешниот самит на НАТО 2026 во Анкара, јавува Анадолу.

„Сојузниците мора да ги претворат економските средства во воени капацитети“ и да ги искористат своите финансиски ресурси за ракети и пресретнувачи, рече Руте на прес-конференцијата пред самитот.

Тој, исто така, им се заблагодари на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и неговиот тим за тоа што ги пречекаа сојузничките лидери на едно „фантастично место“.

Руте нагласи дека Турција останува „како целина навистина важна“ за идната безбедносна стратегија на НАТО, велејќи дека географската позиција и лидерството на земјата во рамките на алијансата се „важни“.

Шефовите на држави и влади на НАТО ќе се состанат во Анкара утре и задутре (7 и 8 јули) за самитот на алијансата во 2026 година, чиј домаќин е Турција.

Дводневниот самит ќе се фокусира на спроведување на обврските за издвојувањата за одбраната договорени на самитот во 2025 година, одржување на воената поддршка за Украина и проширување на индустриското одбранбено производство.