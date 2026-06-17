- Министрите разменија мислења за претстојните последователни преговори насочени кон воспоставување траен мир меѓу Иран и САД

Шефовите на дипломатиите на Турција, Египет и Пакистан разговараа за мировниот процес меѓу САД и Иран - Министрите разменија мислења за претстојните последователни преговори насочени кон воспоставување траен мир меѓу Иран и САД

Министрите за надворешни работи на Турција, Египет и Пакистан разговараа за мировниот процес меѓу САД и Иран за ставање крај на војната, соопштија денес извори од турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан оствари одделни телефонски разговори со египетскиот министер за надворешни работи Бадр Абделати и пакистанскиот министер за надворешни работи Мохамад Ишак Дар, наведуваат изворите.

Министрите разменија мислења за претстојните последователни преговори насочени кон воспоставување траен мир меѓу Иран и САД, додадоа изворите.