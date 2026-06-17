Шефовите на дипломатиите на Турција, Египет и Пакистан разговараа за мировниот процес меѓу САД и Иран

Sümeyye Dilara Dinçer
17 Јуни 2026•Ажурирано: 17 Јуни 2026
Министрите за надворешни работи на Турција, Египет и Пакистан разговараа за мировниот процес меѓу САД и Иран за ставање крај на војната, соопштија денес извори од турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.
Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан оствари одделни телефонски разговори со египетскиот министер за надворешни работи Бадр Абделати и пакистанскиот министер за надворешни работи Мохамад Ишак Дар, наведуваат изворите.
Министрите разменија мислења за претстојните последователни преговори насочени кон воспоставување траен мир меѓу Иран и САД, додадоа изворите.