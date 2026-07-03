- Заливот Сарос, едно од најважните места за нуркање во Северен Егеј, со богатиот екосистем им овозможува на подводните фотографи да фотографираат различни видови жив свет и природни формации

Шарениот подводен свет на Сарос ги привлекува љубителите на фотографија - Заливот Сарос, едно од најважните места за нуркање во Северен Егеј, со богатиот екосистем им овозможува на подводните фотографи да фотографираат различни видови жив свет и природни формации

Заливот Сарос, кој се смета за еден од најважните нуркачки центри во Турција, го привлекува вниманието на љубителите на фотографија со бистрите води, богатиот морски екосистем и шарениот подводен свет, пишува Анадолу.

Многубројните морски живи организми што живеат во длабочините на заливот, како и природните и вештачките гребени, им овозможуваат единствени кадри на домашните и странските подводни фотографи, а во заливот Фатма Кадин се реализираат нуркачки и фотографски активности.

Заливот Сарос, кој е живеалиште на многу живи организми и природни формации, од морски зајаци до корали, од јата риби до потонати бродови, е меѓу омилените дестинации на љубителите на подводно снимање.

Љубителите на подводниот свет, кои сакаат што подобро да ги овековечат единствените убавини на Сарос, учествуваат во фотографски работилници каде што добиваат практична обука за користење светлина, композиција и техники на подводно фотографирање.

Инструкторот по подводна фотографија Булент Шели, кој во соработка со Нуркачкиот и едукативен центар „Далабилирим“ организираше работилница за макроподводна фотографија во заливот Фатма Кадин во Сарос, за Анадолу изјави дека преку работилниците работат на унапредување на знаењата и искуството на оние што се заинтересирани за подводна фотографија и ја практикуваат како хоби.

Фотографија : Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Посочувајќи дека заливот Сарос е многу важно место за морската биолошка разновидност во Турција и претставува вреден екосистем, Шели рече: „Заливот Фатма Кадин, каде што специјално дојдовме, има извонредна структура на алги. Алгите се темел на овој екосистем. Тука постои многу силен екосистем што започнува со морските треви (посидонија), продолжува со кафеавите алги и се протега до коралигеното живеалиште. Овие места мора да бидат заштитени. Не е доволна само забраната за риболов, туку и нуркачите треба да нуркаат поконтролирано. Ова е многу чувствителен екосистем.“

- „Подводните богатства на Сарос треба да бидат претставени на светско ниво“ -

Инструкторот по нуркање во Нуркачкиот и едукативен центар „Далабилирим“, Онур Аџар, исто така, рече дека регионот е едно од највредните места во Турција за подводна фотографија, а дека Сарос, како дел од Егејското Море, е еден од ретките заливи во светот што природно се самопрочистува.

Нагласувајќи дека треба да се зголеми бројот на подводни истражувања за подводните богатства на Сарос да бидат претставени на светско ниво, Аџар додаде дека делата на подводните фотографи што учествувале во работилницата ќе дадат голем придонес за промоцијата на Сарос.

Подводниот фотограф Волкан Онур посочи дека двете локации во Сарос каде што нуркале во рамките на работилницата се особено значаен извор за макрофотографија.

Ишил Озџан, пак, рече дека веќе две години се интересира за подводна фотографија.

Фират Картал истакна дека имале успешно нуркање и дека студената вода им била предност.