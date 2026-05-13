Челникот на турската компанија „Бајкар": „Беспилотните летала се најголемо средство за одвраќање"

Селчук Бајрактар, претседател на Управниот одбор на турската одбранбена компанија „Бајкар“, ѝ порача на белгиската кралица Матилда дека големото производство на беспилотни летала е едно од најмоќните средства за одвраќање што една земја може да ги поседува, велејќи: „Ако произведете доволно од нив, никој не може да ве нападне“, јавува Анадолу.

Бајрактар ги даде овие изјави за време на брифингот со кралицата и нејзината делегација при нивната посета на Националниот технолошки центар „Оздемир Бајрактар“ во Истанбул.

Тој сподели детални информации за беспилотните летала и камиказе-платформите на компанијата „Бајкар“.

„Се надевам дека никогаш не ќе мора да ги користите“, им кажа Бајрактар на членовите на делегацијата.

„Бидејќи беспилотните летала, во извесна смисла, се средство за одвраќање – всушност, едно од најголемите средства за одвраќање. Ако произведете доволно од нив, никој не може да ве нападне. Тоа е она во што веруваме.“

Кралицата Матилда пристигна во тридневна посета на Турција на 10 мај, како дел од белгиската економска мисија, при што имаше средби со претседателот Реџеп Таип Ердоган, првата дама Емине Ердоган и министерот за трговија Омер Болат, како и бизнис-форуми и настани фокусирани на билатералната соработка, вклучително и во областите на одбраната и економијата.