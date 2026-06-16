Турскиот министер рече дека Турција се надева оти договорот САД-Иран ќе премине во фаза на конечно потпишување, ќе биде целосно имплементиран и ќе се развие во трајна дипломатска рамка

Фидан: Oдржувањето на Ормускиот Теснец отворен е од витално значење за глобалната трговија и енергетската безбедност Турскиот министер рече дека Турција се надева оти договорот САД-Иран ќе премине во фаза на конечно потпишување, ќе биде целосно имплементиран и ќе се развие во трајна дипломатска рамка

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес изјави дека одржувањето на безбедна, слободна и непречена пловидба низ Ормускиот Теснец е од суштинско значење за регионалната стабилност, глобалната енергетска безбедност и меѓународната трговија, јавува Анадолу.

Говорејќи заедно со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров по разговорите во Москва, Фидан го поздрави договорот постигнат меѓу Соединетите Американски Држави и Иран, опишувајќи го како важен дипломатски напредок што може да помогне во намалувањето на тензиите во регионот.

„Како што нагласи и нашиот претседател Реџеп Таип Ердоган, наша најголема надеж е дека овој чекор, кој му даде малку простор за здив на нашиот регион и на целиот свет, ќе прерасне во структурна и трајна безбедносна архитектура наместо во привремен период на смиреност“, рече Фидан.

Тој рече дека Турција се надева оти договорот ќе премине во фаза на конечно потпишување, ќе биде целосно имплементиран и ќе се развие во трајна дипломатска рамка.

„За време на чувствителниот период што води до конечните потписи од суштинско значење е да се избегне реторика што би можела да ја затруе атмосферата на мир и какви било можни обиди за саботажа од страна на Израел со цел да се наруши процесот“, рече тој.

Фидан изјави дека политичката волја демонстрирана од американските и иранските лидери одиграла важна улога во постигнувањето на договорот.

„Ги цениме напорите за посредување на Пакистан и ја поздравуваме поддршката што Катар и Саудиска Арабија им ја дадоа на дипломатските иницијативи“, рече тој.

„Одржувањето на Ормускиот Теснец отворен за безбеден, слободен и непрекинат премин на сите бродови, како што беше пред војната, е од витално значење не само за регионалната стабилност туку и за глобалната енергетска безбедност и меѓународната трговија“, додаде тој.

Фидан истакна дека Турција се надева оти договорот ќе ја отвори вратата за поширок регионален мировен процес и вети дека Анкара ќе продолжи да ги поддржува таквите напори.