Фидан: Турција ја проширува својата дипломатска улога, Дипломатскиот форумот во Анталија магнет за светските лидери - Фидан рече дека на настанот присуствувале 23 шефови на држави и влади, 13 заменици-лидери и 50 владини министри, заедно со претставници од 150 земји и 66 меѓународни организации

Дипломатскиот форум во Анталија, кој се одржува викендов, собра илјадници светски лидери и послужи како клучна платформа за решавање на големи меѓународни кризи, изјави денес турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, нагласувајќи ја и растечката дипломатска и медијаторска улога на Турција, јавува Анадолу.

На завршната прес-конференција на тридневниот форум во јужниот турски град Анталија, Фидан рече дека на настанот присуствувале 23 шефови на држави и влади, 13 заменици-лидери и 50 владини министри, заедно со претставници од 150 земји и 66 меѓународни организации.

„Во текот на три дена, Анталија повторно стана центар каде што се чувствуваше пулсот на глобалната дипломатија“, рече Фидан, додавајќи дека 6.400 учесници учествувале на 52 сесии кои ги опфатија кризите од Азиско-пацифичкиот регион до Латинска Америка, Европа и Централна Азија.

Фидан рече дека претседателот Реџеп Таип Ердоган, заедно со високи турски претставници и нивните странски колеги, одржале бројни билатерални средби на маргините на форумот, каде се организирани и неколку клучни дипломатски собири.

Тој истакна дека Турција, Саудиска Арабија, Египет и Пакистан одржале четиристран состанок фокусиран на регионалната стабилност, економската соработка и решавањето на конфликтите.

„Нашата цел е овие четири земји да ги решат регионалните прашања со реалистична и спроведлива агенда“, рече Фидан. „Ако регионот продолжи да чека на надворешна помош, ќе продолжи да се соочува со истите проблеми на неодредено време“.

Фидан ги негираше тврдењата дека разговорите имале за цел формирање воен сојуз, нагласувајќи дека Турција е фокусирана на стабилност и економски развој, а не на конфронтација.

„Ние не формираме сојузи против други. Бараме начин да ги прекинеме конфликтите, да го унапредиме економскиот прогрес и да обезбедиме стабилност во нашиот регион“, рече тој.

Турскиот министер, исто така, рече дека шест земји со муслиманско мнозинство се состанале со цел да разговараат за развојот на случувањата за мировниот план за Газа и ја потврдиле својата посветеност на постигнување траен мир.