- Фидан рече дека турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган минатиот месец неколкупати телефонски разговарал со Трамп и дека американскиот претседател во секоја пригода најавил дека ќе учествува на самитот

Фидан: Трамп планира да присуствува на самитот на НАТО во Анкара - Фидан рече дека турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган минатиот месец неколкупати телефонски разговарал со Трамп и дека американскиот претседател во секоја пригода најавил дека ќе учествува на самитот

Американскиот претседател Доналд Трамп планира да присуствува на самитот на НАТО што треба да се одржи во Анкара на 7 и 8 јули, изјави денес турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, јавува Анадолу.

На прашањето дали Трамп ќе присуствува на самитот на НАТО во Анкара за време на интервјуто за „Блумберг ТВ“ во текот на посетата на Сингапур, Фидан одговори: „Колку што знаеме, да, тој планира да присуствува.“

Фидан рече дека турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган минатиот месец неколкупати телефонски разговарал со Трамп и дека американскиот претседател во секоја пригода најавил дека ќе учествува на самитот.

Нагласувајќи дека САД остануваат посветени на Алијансата и покрај политичката реторика, Фидан истакна дека нема сигнали оти Вашингтон планира да ги реализира предупредувањата за можно повлекување од НАТО.

„САД постојано вршат притисок врз сојузниците да ги зголемат издвојувањата за одбрана и да преземат поголема одговорност за сопствената безбедност“, изјави тој, посочувајќи: „Европејците ја примија пораката и веќе презедоа чекори за зголемување на буџетите за одбрана во рамките на НАТО.“

„Кога лидерите ќе се соберат, ќе го разгледаме постигнатиот напредок“, рече тој.

Фидан ја истакна и поддршката на Анкара за преговорите меѓу САД и Иран, велејќи дека двете страни вложуваат „искрени“ напори за продолжување на прекинот на огнот.

И покрај прекинот на огнот, тој предупреди дека израелските напади насочени кон Хезболах во Јужен Либан претставуваат „значителен ризик“ што би можел да ги загрози преговорите.

„Сигурен сум дека Американците и Иранците се искрени. Тие сакаат прекин на огнот и повторно отворање на Ормускиот Теснец, но не сум сигурен за намерите на Израел“, рече Фидан.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но последователните преговори во Исламабад не доведоа до траен договор.

Оттогаш двете страни продолжуваат да разменуваат предлози и контрапредлози во обид да ги обноват директните преговори и да стават крај на конфликтот.