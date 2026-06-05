- „Делуваме во солидарност и координација со релевантните соседни земји и организации со цел да се обезбеди долгорочно и праведно решение за прашањето на Рохинџите...“

Фидан во Бангладеш: Турција работи на трајно решение за прогонетите Рохинџи - „Делуваме во солидарност и координација со релевантните соседни земји и организации со цел да се обезбеди долгорочно и праведно решение за прашањето на Рохинџите...“

Турција работи во координација со соседните земји и меѓународните организации со цел да се обезбеди долгорочно и праведно решение за кризата со Рохинџите, настојувајќи да го задржи ова прашање високо на меѓународната агенда, изјави денес турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, јавува Анадолу.

„Делуваме во солидарност и координација со релевантните соседни земји и организации со цел да се обезбеди долгорочно и праведно решение за прашањето на Рохинџите. Турција исто така вложува интензивни напори да ја задржи оваа криза на агендата на меѓународната заедница”, изјави Фидан на заедничката прес-конференција со бангладешкиот министер за надворешни работи Халилур Рахман во Дака, по завршувањето на билатералните разговори.

Фидан, исто така, го пофали Бангладеш за згрижувањето на повеќе од еден милион прогонети бегалци.

„Трагедијата што ја претрпуваат муслиманите Рохинџи, за жал, продолжува. Би сакал уште еднаш да нагласам дека Бангладеш, кој со години згрижува повеќе од еден милион Рохинџи, покажа историска жртва во име на целото човештво“, рече тој.

Фидан изјави дека ќе ги посети бегалските кампови во Кокс Базар и ќе изврши увид во хуманитарните активности што ги спроведуваат турските институции, вклучувајќи ги Турската агенција за соработка и координација (ТИКА), Дирекцијата за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД), Турската црвена полумесечина и Турската фондација Дијанет, поврзана со Дирекцијата за верски прашања на земјата.

Во рамките на посетата, шефот на турската дипломатија изјави дека планира да ја посети турската теренска болница во регионот.

„Ќе продолжиме со нашата хуманитарна помош насочена кон подобрување на условите за Рохинџите, истовремено поддржувајќи го нивното безбедно, достоинствено и доброволно враќање во нивната татковина“, рече тој, осврнувајќи се на државата Ракин, во Мјанмар, од каде што тие избегаа од прогонот и насилството почнувајќи од 2017 година.

– Заштита на заедничкото наследство на човештвото –

Фидан му честиташе на Рахман за изборот за претседател на 81-то заседание на Генералното собрание на ОН.

Тој го опиша изборот на Рахман и победата на Бангладеш во ОН како одраз на сѐ поголемото меѓународно влијание на земјата, истакнувајќи дека исходот го потврдува почитувањето што Бангладеш го ужива во рамките на меѓународната заедница.

„Со изборите и референдумот од 12 февруари, Бангладеш влезе во нова ера“, изјави Фидан, додавајќи дека Турција е силен поддржувач на тој процес.

Тој изјави дека интензивниот дипломатски ангажман меѓу двете земји ги продлабочува билатералните односи и помага во идентификувањето нови области на соработка.

„Ги продолжуваме нашите напори за продлабочување на нашето долгогодишно партнерство во широк спектар и за негово издигнување на многу посилно и повизионерско ниво поставено на цврсти темели“, изјави Фидан.

Министрите за надворешни работи, исто така, разговараа за зголемување на билатералната трговска размена од 1,3 милијарди долари на 2 милијарди долари. Фидан додаде дека потпишал и меморандум за разбирање и соработка во областа на заштитата на културното наследство со Нитаи Рој Чоудури, министерот за култура на Бангладеш.

„Се надевам дека овој документ, кој ја одразува нашата одлучност за заштита на заедничкото наследство на човештвото, ќе биде од корист за нашите земји“, рече тој.

– Регионалната стабилност и тензиите на Блискиот Исток –

Шефот на турската дипломатија изјави дека обезбедувањето стабилност, безбедност, мир и просперитет во регионот остануваат фундаменталните приоритети на турската надворешна политика, предупредувајќи дека регионалните конфликти сѐ повеќе ја обликуваат глобалната динамика.

Осврнувајќи се на тензиите во кои е вклучен Иран, тој изјави дека американско-израелските напади врз Иран влијаеле не само врз регионот, туку и пошироко во светот.

„Го поздравуваме напредокот постигнат во разговорите меѓу Иран и САД. Се надеваме дека овие разговори ќе донесат конкретни резултати и ќе ја постават основата за траен мир и стабилност“, изјави тој.

Фидан нагласи дека обновувањето на слободата на пловидба во Ормускиот Теснец и враќањето на состојбата од пред војната се од суштинско значење за глобалната економија, енергетската безбедност и меѓународната стабилност.

Тој, исто така, ги пофали напорите за посредување на Пакистан за траен прекин на огнот и изјави дека Турција ќе продолжи да ги поддржува тие иницијативи.

Забележувајќи го напредокот во дипломатските контакти, Фидан изрази загриженост поради повремените прекршувања на прекинот на огнот.

„Страните треба да се воздржат од чекори кои би можеле да го загрозат дипломатскиот процес. Меѓународната заедница, исто така, мора да покаже заедничка волја за ставање крај на војната. Особено, мора да се спречат обидите на Израел за саботажа на прекинот на огнот“, изјави тој.

Фидан ја обвини Владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за попречување на дводржавното решение за Палестина и за ескалацијата на конфликтите низ регионот.

„Израел го продолжува својот геноцид во Газа, кој остави длабоки рани врз совеста на меѓународната заедница, и секој ден додава нови незаконски мерки на Западниот Брег насочени кон решението со две држави. Приоритет за меѓународната заедница треба да биде запирањето на агресијата на Израел и елиминирањето на воената состојба во регионот“, изјави тој.

Фидан, исто така, повика на прекин на израелската окупација и напади во Либан и ја нагласи важноста од обновување на мирот.

На крајот, Фидан потенцира дека Турција и Бангладеш ќе продолжат да преземаат конкретни чекори за зајакнување на билатералните односи преку нови проекти и ќе ги зацврстат стабилноста, мирот и просперитетот во Јужна Азија.

- Бангладеш упати пофалби за поддршката од Турција и побара подлабока соработка -

Рахман ја опиша Турција како клучен партнер за Бангладеш, заблагодарувајќи ѝ се на Анкара за нејзината поддршка на успешната кандидатура на земјата за претседателството со Генералното собрание на ОН, нагласувајќи дека Дака нема да ја заборави таа поддршка.

Рахман изјави дека неговите разговори со Фидан го одразуваат долгогодишното пријателство меѓу двете земји и доаѓаат во важен момент за билатералните односи.

Тој истакна дека двете страни имаат за цел дополнително да ја прошират соработката и партнерството во повеќе сектори и ги охрабри турските инвеститори да ги искористат можностите достапни во специјалните економски зони на Бангладеш.

Нагласувајќи ја важноста на мултилатералната соработка во справувањето со глобалните предизвици, Рахман исто така ѝ се заблагодари на Турција за испраќањето набљудувачи на парламентарните избори во Бангладеш.

Осврнувајќи се на кризата со Рохинџите, Рахман го дефинираше ова прашање како еден од најзначајните хуманитарни и дипломатски предизвици со кои се соочува Бангладеш. Тој изјави дека ја нагласил тешката состојба на народот Рохинџа во својот говор по повод изборот за претседател на Генералното собрание на ОН, потенцирајќи ја потребата ова прашање да остане во фокусот на меѓународната јавност.

Рахман ја пофали долгогодишната улога на Турција во одговорот на кризата, истакнувајќи дека Анкара го поддржува Бангладеш преку хуманитарна помош и дипломатски ангажман уште од самиот почеток на вонредната состојба со раселувањето.

Воедно, тој посебно го нагласи значајниот придонес на болницата со која раководи Турција во бегалските кампови на Рохинџите и изрази задоволство од континуираниот ангажман на Турција во регионалните и меѓународните напори насочени кон изнаоѓање решение за кризата.