- Дизајнирани во различни форми, како срце, був, пиле, волк, патка, папагал, октопод, ракета, свет, кловн и други фигури, балоните изведоа показен лет над долините покриени со самовилски оџаци

Фестивалот на балони во Кападокија започна со показен лет на 30 балони со различен облик - Дизајнирани во различни форми, како срце, був, пиле, волк, патка, папагал, октопод, ракета, свет, кловн и други фигури, балоните изведоа показен лет над долините покриени со самовилски оџаци

Фестивалот на балони во Кападокија, кој годинава се одржува седми пат во Невшехир, Турција, започна со учество на балони со различни фигури од Турција и повеќе земји, јавува Анадолу.

На фестивалот, организиран од Министерството за култура и туризам на Турција, учествуваа 30 балони на топол воздух со различни фигури од Турција, како и од САД, Франција, Англија, Белгија, Холандија, Бразил, Словачка, Австрија и Полска.

Балоните со фигури, подготвени за лет во фестивалската зона во населеното место Ѓореме во моментот на изгрејсонце, привлекоа големо внимание кај домашните и странските туристи. Дизајнирани во различни форми, како срце, був, пиле, волк, патка, папагал, октопод, ракета, свет, кловн и други фигури, балоните изведоа показен лет над долините покриени со самовилски оџаци.

Гувернерот на Невшехир, Хусеин Кок, во изјавата за новинарите истакна дека со настанот во Кападокија е создадена визуелен спектакл.

Кок наведе дека стотици илјади туристи во периодот јануари-јули оваа година имале можност да го набљудуваат регионот од небото преку турите со балони.

„Во нашиот регион има 359 балони на топол воздух во 30 компании за тури со балони. Од нашите пилоти, 37 се жени. Оваа година околу 316.000 гости учествуваа во турите со балони. Секоја година во просек 750.000 гости го доживуваат искуството со балон. Кога ќе го погледнеме просечниот број на летови, иако зависи од временските услови, ова искуство се реализира во 224 дена во годината. Чувствуваме големо задоволство што ги пречекуваме нашите гости во оваа единствена природна убавина, каде што се спојуваат историјата, природата и наследството од Селџуците до Османлиите, од Хетитите до Римјаните“, рече тој.

- Голем број посетители дојдоа да ги видат балоните со фигури -

Абдусамет Ајгун, кој пристигнал на фестивалската зона со првите утрински зраци за да ги набљудува балоните, изјави дека се обидуваат да направат најубави фотографии.

Озге Шенмердан изјави дека пристигнала од Анкара за да ги гледа балоните на фестивалот.

Рахиме Ајгун истакна дека балоните со фигури создаваат хармонична глетка заедно со самовилските оџаци и дека ужива да ги набљудува.

Фестивалот ќе заврши во недела, на 2 август.