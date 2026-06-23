- „Вкупно седум бродови сè уште се наоѓаат во Ормускиот Теснец и регионот на Персискиот Залив, а на нив служат 177 турски граѓани“

Уралоглу: 11 турски бродови безбедно го напуштија Персискиот Залив преку Ормускиот Теснец - „Вкупно седум бродови сè уште се наоѓаат во Ормускиот Теснец и регионот на Персискиот Залив, а на нив служат 177 турски граѓани“

Единаесет бродови во турска сопственост безбедно поминаа низ Ормускиот Теснец и го напуштија Персискиот Залив од почетокот на војната, изјави денес турскиот министер за транспорт и инфраструктура, Абдулкадир Уралоглу, пренесува Анадолу.

Уралоглу на турската платформа за социјални медиуми „НСосјал“ наведе дека Анкара одблизу ги следи случувањата во Ормускиот Теснец и Персискиот Залив „момент по момент“ и останува во постојан контакт со бродовите и со турските граѓани во регионот.

„Со заминувањето на уште два брода утрото на 21 јуни, бројот на бродови во турска сопственост кои безбедно излегоа од Заливот преку Ормускиот Теснец од почетокот на војната се искачи на 11“, рече тој.

„Вкупно седум бродови сè уште се наоѓаат во Ормускиот Теснец и регионот на Персискиот Залив, а на нив служат 177 турски граѓани“, додаде Уралоглу.

Еден од тие бродови плови под турско знаме.

Министерот рече дека Турција ќе продолжи да ги презема сите неопходни мерки во какви било околности за да ја осигури безбедноста на своите граѓани и бродови.

Во април, Уралоглу објави дека танкерот за сурова нафта „Оушн тандер“, во турска сопственост, кој пренесувал сурова нафта од Ирак за Малезија, безбедно поминал низ протокот со поддршка на турското Министерство за надворешни работи.

Во тоа време, министерот изјави дека неколку бродови во турска сопственост чекаат околу Ормускиот Теснец и дека турските власти работат на осигурување безбеден транзит на бродовите и нивните екипажи.

Пред последниот договор меѓу САД и Иран, регионот беше во состојба на тревога откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран на 28 февруари, при што досега се убиени повеќе од 3.000 луѓе, меѓу кои и тогашниот врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеи.

Иран возврати со напади со беспилотни летала и ракети насочени кон Израел, Ирак и земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американските воени капацитети. Исто така, го ограничи движењето на бродовите низ Ормускиот Теснец.

Ормускиот Теснец е една од најкритичните поморски точки во светот, која го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот и глобалните рути за транспорт на енергенси.