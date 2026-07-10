- Кападокија, која е меѓу најзначајните туристички дестинации во светот со самовилските оџаци, карпестите населби и историските долини, по зајдисонцето нуди поинакво доживување благодарение на осветлените локалитети

Убавините на Кападокија ги воодушевуваат посетителите и во вечерните часови - Кападокија, која е меѓу најзначајните туристички дестинации во светот со самовилските оџаци, карпестите населби и историските долини, по зајдисонцето нуди поинакво доживување благодарение на осветлените локалитети

Единствената природна и историска убавина на Кападокија во турскиот град Невшехир продолжува да ги воодушевува посетителите и во ноќните часови, создавајќи магична атмосфера, пишува Анадолу.

Кападокија, која е меѓу најзначајните туристички дестинации во светот со самовилските оџаци, карпестите населби и историските долини, по зајдисонцето нуди поинакво доживување благодарение на осветлените локалитети и силуетата што се спојува со ѕвезденото небо.

Фотографија : Мин. за култ. и туризам на Турција/AA

Домашните и странските туристи што ја посетуваат областа во текот на ноќта уживаат во панорамата на долините и историските градби, фотографирајќи ги незаборавните моменти.

Туристичките работници истакнуваат дека Кападокија не е препознатлива само по летовите со балони во текот на денот, туку и по уникатната ноќна глетка што им нуди незаборавно искуство на посетителите.