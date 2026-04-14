Турција ќе се залага за правично финансирање во областа на климатските промени на Самитот КОП31

Турскиот министер за животна средина, урбанизам и климатски промени, Мурат Курум денес изјави дека Турција на Самитот КОП31 ќе се залага финансиите во областа на климатските промени да стигнуваат директно до погодените региони и земјите во развој, ветувајќи дека земјата ќе дејствува како „чесен посредник и праведен судија“ во тој процес, пренесува Анадолу.

Зборувајќи во рамките на програмата насловена „Климатските промени и еколошката агенда на Турција на патот кон КОП31“, во организација на тинк-тенкот СЕТА, во турската престолнина Анкара, Курум истакна дека фундаменталниот проблем со кој се соочува човештвото не се само емисиите на јаглерод туку и тековната борба помеѓу човекот и природата.

Тој нагласи дека турската дипломатија некогаш била само пасивен набљудувач на глобалните платформи за клима, како Самитот во Рио, но дека земјата ја има зајакнато својата улога како активен и влијателен актер под водство на претседателот Реџеп Таип Ердоган.

Курум нагласи дека водата станала стратегиски ресурс, па дури и фактор за конфликт во денешниот свет, додавајќи дека земјите што ефективно управуваат со водните ресурси и произведуваат енергија без да ѝ наштетат на природата, ќе ја создаваат иднината.

„Денес конфликтите во нашиот регион предизвикуваат енергетски кризи, а асиметричните судири ја зголемуваат нестабилноста на нафтените пазари. Ова покажува дека нестабилноста и климатските промени претставуваат прашање за еколошки опстанок“, изјави Курум.

Тој изјави дека Турција гледа на климатската криза и како на фронт за кој е потребна стратегиска одбрана, но и како на можност за развој, додавајќи дека ваквиот пристап треба да се преточи во конкретен, мерлив и решителен план за дејствување што ќе ги вклучи сите сегменти на општеството.

Курум изјави дека приоритетите на Турција во поглед на Самитот КОП31 ќе вклучуваат безбедност на водата и храната, напоменувајќи дека светот влегува во ера во која водата може да ја замени нафтата како клучен стратегиски ресурс.

„Забрзано се движиме кон период во кој водата ќе биде клучна за националната безбедност и регионалната стабилност“, изјави тој, додавајќи дека Турција се залага за свет во кој ниедна капка вода нема да се троши залудно и каде што државите ќе можат да постигнат самоодржливост преку правична финансиска и техничка поддршка.

Истакнувајќи ја иницијативата Нула Отпад, која стана глобален бренд под покровителство на првата дама Емине Ердоган, Курум изјави дека оваа иницијатива претставува напор за заштита на „законите на природата“, трансформирајќи го отпадот во енергија и суровини.

„Глобалниот финансиски систем не го става товарот врз оние што загадуваат, туку врз оние што се загадени. Ние од корен го отфрламе тоа”, изјави Курум.

„Во овој поглед, ние категорично го отфрламе сегашниот систем. Турција на КОП31 ќе се бори за да обезбеди финансиите во областа на климатските промени да стигнуваат директно до погодените подрачја и земјите во развој и се обврзуваме дека ќе дејствуваме како чесен посредник и праведен судија“, порача Курум.