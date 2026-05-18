Турција ја осуди израелската интервенција врз флотилата „Сумуд“ за помош на Газа во меѓународни води - Турското МНР истакна дека на флотилата имало граѓани од речиси 40 земји и порача дека израелските „напади и политики на застрашување“ нема да ја спречат меѓународната солидарност со палестинскиот народ

Турција денес ја осуди израелската интервенција против хуманитарната глобална флотила Сумуд, која беше на пат кон Газа во меѓународни води, опишувајќи ја како „нов акт на пиратство“, јавува Анадолу.

Турското Министерство за надворешни работи соопшти дека израелските сили интервенирале против флотилата која носела хуманитарна помош за Газа.

„Ја осудуваме интервенцијата спроведена од страна на израелските сили во меѓународни води против хуманитарната глобална флотила Сумуд, која беше формирана за да достави хуманитарна помош во Газа, што претставува нов акт на пиратство“, соопшти Министерството.

Министерството истакна дека на флотилата имало граѓани од речиси 40 земји и порача дека израелските „напади и политики на застрашување“ нема да ја спречат меѓународната солидарност со палестинскиот народ.

Министерството го повика Израел веднаш да ја прекине интервенцијата и безусловно да ги ослободи притворените учесници.

Министерството исто така соопшти дека турските власти ги преземаат неопходните чекори за да обезбедат безбедно враќање на турските граѓани кои се наоѓаат на флотилата и дека будно ги следат случувањата во координација со другите земји.

Израелската Армија денес ја нападна хуманитарната глобална флотила „Сумуд“ која беше на пат кон Газа во меѓународни води.

Преносите во живо од флотилата покажаа како израелските поморски сили ги пресретнуваат бродовите еден по еден.

Израелскиот весник „Једиот ахронот“ објави дека притворените активисти од флотилата се префрлаат на воен брод опишан како „пловечки затвор“, пред да бидат однесени во пристаништето Ашдод.

Хуманитарната глобална флотила „Сумуд“ побара „безбеден премин“ за својата хуманитарна мисија до Појасот Газа, обвинувајќи го Израел за извршување „нелегални акти на пиратство“.

Вo соопштението на флотилата се вели дека израелските сили го нападнале првиот од нејзините бродови среде бел ден во меѓународни води, додека воени бродови ја пресретнале флотилата.

„Бараме безбеден премин за нашата легална, ненасилна хуманитарна мисија“, се додава во соопштението.