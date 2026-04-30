- „Со нападот врз глобалната флотила Сумуд, која се обиде да го привлече вниманието кон хуманитарната катастрофа со која се соочува угнетениот народ во Газа, Израел ги целеше хуманитарните вредности и меѓународното право“

Турција ја нарече израелската интервенција врз флотилата за помош на Газа „акт на пиратство“ - „Со нападот врз глобалната флотила Сумуд, која се обиде да го привлече вниманието кон хуманитарната катастрофа со која се соочува угнетениот народ во Газа, Израел ги целеше хуманитарните вредности и меѓународното право“

Турција денес ја нарече нелегалната интервенција на Израел врз флотилата за помош на Газа „акт на пиратство“, нагласувајќи дека ги презема „сите неопходни чекори“ во врска со своите граѓани и другите патници на бродовите, јавува Анадолу.

„Со нападот врз глобалната флотила Сумуд, која се обиде да го привлече вниманието кон хуманитарната катастрофа со која се соочува угнетениот народ во Газа, Израел ги целеше хуманитарните вредности и меѓународното право“, се вели во соопштението на турското Министерство за надворешни работи.

Од Министерството наведоа дека постапките на Израел го прекршиле и принципот на слобода на пловидба во меѓународните води, додавајќи: „Ја повикуваме меѓународната заедница да заземе обединет став против овој незаконски чин на Израел“.

„Сите неопходни чекори се преземаат во координација со релевантните земји во врска со ситуацијата на нашите граѓани и другите патници кои се дел од флотилата“, се додава во соопштението.

Организациското тело на Глобалната флотила Сумуд соопшти дека израелските воени бродови го опколиле конвојот во меѓународните води во близина на грчкиот остров Крит, попречувајќи ги комуникациите и прекинувајќи го контактот со 11 бродови.

Флотилата, која превезува повеќе од 400 цивили, имаше за цел да отвори хуманитарен морски коридор кон Газа и да достави помош за енклавата, која е под израелска блокада од 2007 година.