- Во тек се подготовките во Анкара кои ги опфаќаат безбедносните мерки и специјалниот сообраќаен режим за потребите на Самитот

Турција ја крева безбедноста на највисоко ниво: Околу 70.000 луѓе ќе го обезбедуваат Самитот на НАТО во Анкара - Во тек се подготовките во Анкара кои ги опфаќаат безбедносните мерки и специјалниот сообраќаен режим за потребите на Самитот

Вкупно 70.000 припадници на безбедносните сили, меѓу кои 55.000 полицајци и припадници на жандармерија, ќе бидат распоредени како дел од обемните безбедносни мерки за 36-тиот Самит на НАТО, што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули, јавува Анадолу.

Во тек се подготовките во Анкара кои ги опфаќаат безбедносните мерки и специјалниот сообраќаен режим за потребите на Самитот.

Безбедносните мерки низ градот ќе бидат подигнати на највисоко ниво за време на Самитот.

Според планот за безбедност, на должност ќе бидат 70.000 припадници на безбедносните сили, меѓу кои 55.000 вооружени полицајци и припадници на жандармеријата.

Покрај лидерите на земјите членки на НАТО, Самитот ќе биде домаќин и на лидери од девет земји гости.

Во обезбедувањето на настанот ќе бидат вклучени единиците за борба против тероризмот, разузнавачките служби, киберкриминалот, единицата за одржување на јавниот ред и мир, ХБРН (хемиска, биолошка, радиолошка и нуклеарна одбрана), сообраќајната полиција, специјалните операции и командосите на жандармеријата.

Обемни безбедносни мерки ќе се спроведуваат околу аеродромите, објектите за сместување, транспортните рути и местата за состаноци во текот на целиот Самит.

Тимови на командоси од жандармеријата ќе бидат распоредени покрај рутите кон аеродромот, а безбедносните проверки на влезните точки во Анкара ќе бидат зајакнати.

Се очекува на Аеродромот „Етимесгут“ да слетаат авионите со американскиот претседател Доналд Трамп и неколку други светски лидери кои ќе присуствуваат на Самитот.

За сопружниците на лидерите учесници ќе биде организирана и специјална програма за разгледување на знаменитостите, која ги опфаќа историските и туристичките атракции на Анкара.

- „Ќе продолжиме внимателно да ги преземаме сите потребни мерки“ -

Министерот за внатрешни работи Мустафа Чифтчи претходно изјави дека мерките за безбедност за 36-тиот Самит на НАТО биле разгледани за време на состанокот во Центарот за координација на безбедност и вонредни состојби (ГАМЕР).

На состанокот присуствуваа заменик-министрите за внатрешни работи Али Челик и Кубра Гуран Јигитбаси, гувернерот на Анкара Јакуп Џанболат, генералниот директор за безбедност Али Фидан, генералниот командант на жандармеријата генерал Али Чардакчи и други официјални лица.

„За да осигуриме дека Самитот на НАТО, чиј домаќин е нашата земја, ќе се спроведе безбедно и успешно, детално ги разгледавме сите подготовки“, рече Чифтчи.

„Делувајќи со силна координација и соработка меѓу сите државни институции, ќе продолжиме внимателно да ги преземаме сите неопходни мерки за одржување на јавниот ред, да ја осигуриме безбедноста на делегациите во посета и успешно да завршиме со Самитот“, рече тој, додавајќи:

„Со своето искуство, силна безбедносна инфраструктура и институционален капацитет, Турција ќе биде домаќин на Самитот на НАТО на највисоко ниво.“