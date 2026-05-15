- Во повторно обликуваните синџири на снабдување и логистички мрежи во глобалната трговија, географската предност на Турција и Русија доаѓа до израз

Турција ја зајакнува трговската дипломатија на КазанФорум - Во повторно обликуваните синџири на снабдување и логистички мрежи во глобалната трговија, географската предност на Турција и Русија доаѓа до израз

Заменик-министерот за трговија на Турција, Сезаи Учармак, изјави дека КазанФорум е „вредна организација со континуитет“ во однос на развојот на економските односи меѓу Русија и исламскиот свет.

Во изјава за Анадолу во рамки на „Русија - исламски свет: КазанФорум“, чиј глобален комуникациски партнер е Анадолу, Учармак истакна дека Турција секоја година се обидува да обезбеди силно учество на деловниот свет на форумот.

Учармак изјави дека Татарстан е сигурен регион за турските компании и посочи дека значаен дел од трговијата на Турција со Русија се реализира преку овој регион, а меѓусебните инвестиции и производствени активности продолжуваат да растат.

Осврнувајќи се на постојната структура на трговските односи меѓу Турција и Русија, Учармак рече дека трговијата во некои области се развива „асиметрично“, но дека оваа структура може да се избалансира со зголемување на разновидноста на производите и проширување на меѓусебните можности.

Учармак потсети на целта од 100 милијарди долари трговска размена што ја постави претседателот Реџеп Таип Ердоган, нагласувајќи дека постои потенцијал за постигнување на оваа цел.

Истакнувајќи дека турските инвеститори особено со доверба му пристапуваат на Татарстан, Учармак посочи дека оваа атмосфера на доверба е важен фактор што ги зголемува трговијата и инвестициите.

Посочувајќи дека синџирите на снабдување, логистичките линии и платните системи во глобалната трговија повторно се обликуваат, Учармак истакна дека географските позиции на Турција и Русија нудат стратегиска предност во овој процес.

„Русија се наоѓа на север, а ние сме во центарот. Имаме многу важна позиција во однос на меѓународните логистички врски. Впрочем, и двете земји сме морски соседи. Имаме многу сериозен обем на трговска размена. Значаен дел од производите што ни се потребни се наоѓаат тука. Исто така, многу од работите што ним им се потребни ние лесно можеме да ги произведеме“, рече Учармак.

- „Доколку се обезбеди сертификација според светски стандарди, нема да има пречки пред трговијата“ -

Учармак се осврна и на усогласеноста на турските производи со меѓународните стандарди, истакнувајќи дека не постои техничка пречка руските компании да ги претпочитаат овие производи.

Турскиот заменик-министер наведе дека особено во процесите на халал сертификација се појавуваат одредени проблеми со усогласувањето и рече: „Овие проблеми можат да се решат во рамки на стандардите на Организацијата за исламска соработка. Ова е прашање на доверба. Но, доколку можеме да ја обезбедиме оваа доверба со сертификација според светски стандарди, тогаш нема да има никаква пречка пред трговијата.“

Посочувајќи дека разговорите во рамки на форумот создаваат основа за долгорочни соработки, Учармак истакна дека ваквите организации се природен дел од процесите на инвестиции, промоција и меѓусебно запознавање.