- Аквакултурата денес учествува со 60 проценти во вкупното производство, што ја потврдува сѐ поголемата улога на секторот

Турција со цел да создаде бренд „турски кавијар“ додека извозот на морски производи бележи рекордни резултати - Аквакултурата денес учествува со 60 проценти во вкупното производство, што ја потврдува сѐ поголемата улога на секторот

Турција има за цел да го прошири одгледувањето школки и да создаде глобално препознатлив бренд „турски кавијар“, со што земјата сака да стане еден од водечките светски производители на есетра и кавијар, изјави висок претставник на Министерството за земјоделство и шумарство, јавува Анадолу.

Генералниот директор за рибарство и аквакултура, Тургај Туркилмаз, во изјава за Анадолу рече дека рекордното производство на морски производи во земјата се одразило и врз силниот раст на извозот.

Тој посочи дека производството на морски производи во Турција минатата година достигнало рекордни 1,037 милиони тони, од кои 627.000 тони потекнуваат од аквакултура, а 410.000 тони од улов во природни води.

Според него, аквакултурата денес учествува со 60 проценти во вкупното производство, што ја потврдува сѐ поголемата улога на секторот.

Туркилмаз наведе дека во 2025 година Турција извезла 288.000 тони морски производи во вредност од 2,25 милијарди долари, остварувајќи надворешнотрговски суфицит од речиси 1,9 милијарди долари.

„Позитивниот тренд продолжи и во 2026 година. Во првите шест месеци од годинава извозот порасна за 13 проценти во однос на истиот период лани и достигна 1,1 милијарда долари. До крајот на годината имаме цел да оствариме најмалку 2,4 милијарди долари извоз на морски производи“, рече тој.

- Турскиот лосос го предводи растот на извозот -

Туркилмаз истакна дека орадата, лавракот, виножитната пастрмка, турскиот лосос и синоопашестата туна претставуваат основа на турскиот извоз на морски производи, при што производите од аквакултура сочинуваат повеќе од 80 проценти од вкупниот извоз.

Тој додаде дека Турција извезува морски производи во повеќе од 100 земји.

„Орадата и лавракот имаат силна позиција на пазарот на Европската Унија. Една од најголемите успешни приказни во последните години е извозот на турски лосос“, рече Туркилмаз.

Според него, Русија и земјите од Источна Азија се главните извозни пазари за турскиот лосос.

Производството на турски лосос се зголемило од само 5.000 тони во 2016 година на 75.000 тони денес, додека приходите од неговиот извоз достигнале околу 500 милиони долари од вкупниот годишен извоз на секторот од 2,25 милијарди долари.

Туркилмаз додаде дека Кина се очекува да стане сѐ поважен пазар по договорот што двете земји го постигнаа во рамките на трговската соработка.

Тој ги посочи и земјите од Организацијата на туркиските држави како значајни пазари за извоз, додавајќи дека турските извозници на морски производи се активни на пазарите од САД до Канада.

„Имаме цел до 2028 година да го зголемиме извозот на морски производи на 3 милијарди долари“, рече тој.

Туркилмаз повтори дека Турција планира да го прошири одгледувањето школки и глобално да го промовира брендот „турски кавијар“.

- Климатските промени претставуваат предизвик -

Туркилмаз предупреди дека порастот на температурата на морето, климатските промени, инвазивните видови и појавата на морска слуз и понатаму претставуваат сериозни предизвици за секторот.

Сепак, тој нагласи дека Министерството работи на намалување на нивното влијание преку научно засновано планирање на производството, построги инспекциски контроли, одржливи практики на риболов и примена на современи техники во аквакултурата.