Турција работи на безбедното враќање на граѓаните приведени од Израел по интервенцијата врз Глобалната флотила

Турција со сите надлежни институции работи за да осигури безбедно враќање на своите граѓани приведени од Израел, по нелегалната интервенција врз Глобалната флотила Сумуд, која пловеше кон Газа, соопшти денес турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, пренесува Анадолу.

Во објава на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“, Фидан рече дека се очекува специјални летови закажани за подоцна во текот на денот да ги вратат турските граѓани, како и учесниците во хуманитарната флотила од трети земји, во Турција.

Тој нагласи дека Турција ќе продолжи да ги штити правата на своите граѓани, исполнувајќи ги своите хуманитарни одговорности кон цивилите во Газа.

Фидан, исто така, ја потврди континуираната поддршка на Анкара за палестинскиот народ.