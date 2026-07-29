- „Во време на сè поголема геополитичка поделеност, вселената останува една од ретките области во кои земјите со спротивставени приоритети можат да соработуваат, да разменуваат знаења и да градат заеднички решенија“

Турција пред странските дипломати го претстави Меѓународниот астронаутички конгрес пред собирот во Анталија - „Во време на сè поголема геополитичка поделеност, вселената останува една од ретките области во кои земјите со спротивставени приоритети можат да соработуваат, да разменуваат знаења и да градат заеднички решенија“

Турција вчера им го претстави овогодишниот Меѓународен астронаутички конгрес (IAC) на амбасадорите и претставниците на странските мисии, пред одржувањето на најголемиот светски годишен собир за вселената чиј домаќин во октомври ќе биде Анталија, јавува Анадолу.

Конгресот, кој традиционално го организира Меѓународната астронаутичка федерација (IAF), ќе се одржи од 5 до 9 октомври во Конгресниот центар „НЕСТ“ во Анталија, под координација на Министерството за индустрија и технологија на Турција, во организација на Турската вселенска агенција (TUA) и во кодомаќинство со „САХА Истанбул“.

Говорејќи на приемот во Анкара, турскиот министер за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџир изјави дека настанот ќе обезбеди платформа за влади, истражувачи, лидери од индустријата и меѓународни организации за зајакнување на соработката во вселенскиот сектор.

„Сакаме IAC 2026 да отвори нови канали за дијалог, да ги поврзе научните заедници, да поттикне нови индустриски партнерства и да ги инспирира младите луѓе што ќе ја обликуваат иднината на вселената“, рече Каџир.

Тој истакна дека глобалната вселенска економија надминала 600 милијарди долари и се очекува да се приближи до 1,8 билиони долари до 2035 година, што инвестициите во вселената ги прави сè поважни за иновациите, економската конкурентност и технолошкиот развој.

Каџир го опиша конгресот како еден од водечките светски форуми за вселенската заедница и рече дека да се биде домаќин на овој настан ја одразува амбицијата на Турција да игра поголема улога во глобалниот вселенски сектор.

Тој нагласи дека овогодишната тема, „Светот има потреба од повеќе вселена“, ја истакнува потребата од проширување на пристапот до вселенските можности и зајакнување на меѓународната соработка за мирно истражување и користење на вселената.

„Во време на сè поголема геополитичка поделеност, вселената останува една од ретките области во кои земјите со спротивставени приоритети можат да соработуваат, да разменуваат знаења и да градат заеднички решенија“, рече тој.

- Се очекува рекордно учество -

Каџир изјави дека подготовките за IAC 2026 се одвиваат според предвиденото, при што овогодишниот повик за технички трудови привлече над 8.330 пријавени апстракти од 108 земји, што претставува рекорд во историјата на конгресот.

Тој додаде дека организаторите исто така забележале највисоко ниво на рани пријави досега и очекуваат да пречекаат повеќе од 10.000 учесници од над 100 земји.

Еднонеделниот настан ќе опфати технички сесии, изложби, деловни состаноци и политички дискусии на високо ниво, покривајќи теми како што се набљудување на Земјата, следење на климата, управување со катастрофи, сателитски комуникации, вештачка интелигенција, комерцијални вселенски активности, истражување на вселената и меѓународно вселенско управување.

Клучен настан ќе биде состанокот на министрите и членовите на парламентите на IAF, кој ќе ги собере креаторите на политиките од целиот свет за да разговараат за меѓународната соработка и иднината на глобалното вселенско управување.

- „Вниманието на светот се свртува кон Турција“ -

Извршниот директор на IAF, Кристијан Фајхтингер, изјави дека глобалниот вселенски екосистем поминува низ значителна трансформација со подемот на нови региони и нови играчи.

Тој ја опиша Турција како една од земјите што помагаат во таа трансформација и рече дека затоа домаќинството на конгресот во Анталија е природен избор.

Според Фајхтингер, настанот ѝ дава можност на Турција да ја покаже својата инженерска ексцеленција, техничките капацитети и посветеноста кон меѓународната соработка, додека ја става земјата во центарот на глобалните дискусии за иднината на вселената.

Заменик-министерот за надворешни работи Левент Гумрукчу изјави дека Турција се стреми да послужи како мост помеѓу воспоставените и новите земји во вселенскиот сектор преку својата Национална вселенска програма, додека Фуат Октај, претседател на Комисијата за надворешни работи на турскиот Парламент, изјави дека конгресот дополнително ќе ја зајакне меѓународната соработка во вселенското управување и дипломатија.

Претседателот на Турската вселенска агенција, Јусуф Кирач, изјави дека организаторите се надеваат оти научните и технолошките партнерства воспоставени за време на конгресот ќе продолжат и многу подолго по завршувањето на настанот.

Директорката на IAC 2026, Емине Догрукук, изјави дека конгресот има за цел да создаде трајни меѓународни партнерства, истовремено поттикнувајќи поголемо учество на жените и младите луѓе во вселенскиот сектор.