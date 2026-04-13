Турција предупреди против воени решенија за тензиите во Ормускиот Теснец, повика на мировен пристап - „Она што целиот свет го сака е меѓународниот транзит да остане слободен и да не биде попречен“

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес предупреди дека воениот пристап за обезбедување на клучните глобални морски рути ќе биде многу сложен и повика дипломатијата да обезбеди непречена поморска трговија преку Ормускиот Теснец, клучната врата за енергенти.

Фидан говореше во програмата на Уредничкиот деск на Анадолу во Анкара, каде што ги изнесе ставовите на Турција за неколку регионални актуелни теми.

Тој ја нагласи важноста од одржување на меѓународните бродски рути отворени во услови на зголемени тензии во Персискиот Залив, „Она што целиот свет го сака е меѓународниот транзит да остане слободен и да не биде попречен“, рече тој.

Предупреди дека стабилноста на водниот пат не може да се постигне со присилни мерки. „Нашиот став е тој повторно да се отвори преку мир (-ни средства). Постојат многу тешкотии во интервенцијата тука со меѓународни вооружени мировни сили“, рече тој.

Фидан, исто така, нагласи дека Вашингтон и Техеран се чинат усогласени околу потребата од намалување на тензиите. „Двете страни (САД, Иран) се искрени за прекин на огнот и свесни за потребата“, рече тој.

Турскиот министер понатаму го коментираше регионалниот став на Израел: „Гледаме дека Израел може да се обиде да ја означи Турција како нов противник по Иран, бидејќи не може да се одржи без непријател“.

Осврнувајќи се на Сирија, Фидан ја опиша ситуацијата како голема безбедносна загриженост за Турција. „Гледаме голема проблематична област во Сирија. Ова е голем ризик за нас“, рече тој, осврнувајќи се на нападите на Израел.

Турскиот шеф на дипломатијата додаде дека сегашниот фокус на Израел на конфронтацијата со Иран може да ги одложи, но не и да ги исклучи неговите идни потези во Сирија. „Поради војната што се води во Иран, не презема одредени дејства (против Сирија), но тоа не значи дека нема да ги преземе. Кога ќе дојде време, ќе сака да го стори тоа“, рече тој.

Фидан, исто така, ги критикуваше форматите за регионална соработка на Грција, Администрацијата на кипарските Грци и Израел, тврдејќи дека тие ги зголемуваат тензиите, наместо да ги намалуваат. „Нивната соработка не носи поголема доверба, туку поголема недоверба. Носи повеќе проблеми и војна“, рече тој.

Турскиот министер, исто така, повика на поширока регионална безбедносна рамка заснована на меѓусебно почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет низ целиот Блиски Исток.