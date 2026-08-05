- Предлог-закон со кој ќе се овозможи одложување на одредени истраги, кривични постапки и затворски казни поврзани со тероризам, откако надлежните институции ќе потврдат дека ПКК/КЏК се распуштила и го предала целото оружје

Турција, Предлог-законот за зајакнување на националната солидарност и општествената кохезија доставен до Парламентот - Предлог-закон со кој ќе се овозможи одложување на одредени истраги, кривични постапки и затворски казни поврзани со тероризам, откако надлежните институции ќе потврдат дека ПКК/КЏК се распуштила и го предала целото оружје

Во рамките на процесот „Турција без тероризам“, до Претседателството на Големото национално собрание на Турција (ТБММ) беше доставен предлог-законот за зајакнување на националната солидарност и општествената кохезија, јавува Анадолу.

Со предлогот се има за цел, по утврдувањето од страна на безбедносните институции дека терористичката организација ПКК/КЏК и сите формации поврзани со неа фактички престанале да постојат и ги предале целокупното оружје и муниција што биле под нивна контрола, како и по објавувањето во Службен весник на одлуката на Советот за национална безбедност со која се потврдува тоа утврдување, да се утврдат постапките за одложување на истрагите, кривичните постапки и извршувањето на изречените пресуди, како и другите постапки што ќе се преземат.

Регулативата ќе ги опфати кривичните дела за основање или раководење со терористичката организација ПКК/КЏК, членство во организацијата, свесно и намерно помагање на организацијата, пропаганда во корист на организацијата, како и кривичните дела извршени во рамките на дејствувањето на оваа организација и делата предвидени со Законот за спречување на финансирањето на тероризмот извршени во корист на организацијата.

Во предлогот, поимот „организација“ се дефинира како терористичката организација ПКК/КЏК и сите поврзани формации, а поимот „совет“ како советот што ќе биде формиран согласно со соодветната одредба од оваа регулатива.

Според предлог-законот, под услов безбедносните институции да утврдат дека организацијата фактички престанала да постои и дека ги предала целото оружје и муниција што биле под нејзина контрола, како и по објавувањето во Службен весник на одлуката на Советот за национална безбедност со која се потврдува ова утврдување, со исклучок на истрагите и кривичните постапки што се водат за кривичното дело намерно убиство извршено во рамките на дејствувањето на организацијата и за кривичните дела за кои е предвидена казна доживотен затвор или отежнат доживотен затвор, а кои се извршени пред 1 јуни 2005 година, истрагите и кривичните постапки што се водат за кривични дела опфатени со предлогот и за кои горната граница на казната е 15 години или помалку ќе бидат одложени за период од 5 години, а истрагите и кривичните постапки за кривични дела за кои е предвидена казна затвор над 15 години, доживотен затвор или отежнат доживотен затвор ќе бидат одложени за период од 10 години.

За време на периодот на одложување нема да тече застареноста на кривичното гонење. Предметите поврзани со овие кривични дела и доказите што служат за докажување на делото ќе се чуваат во текот на периодот на одложување, сметано од датумот на донесување на одлуката за одложување. Во однос на предметите и имотните вредности што подлежат на конфискација, заедно со одлуката за одложување ќе се донесе и одлука за нивно отуѓување, а средствата ќе се запишат како приход на државниот буџет. Одлуката ќе им биде доставена на лицата кои имаат право на поднесување правен приговор. Во одлуката ќе бидат наведени правото на жалба и приговор, рокот и надлежниот орган.

Против одлуките што ги донесува јавниот обвинител согласно со оваа одредба, лицата кои имаат право на правен лек можат да поднесат барање до судијата за претходна постапка во рок од 2 недели. Против одлуките што судот ги донесува во врска со одложувањето на кривичната постапка согласно со оваа одредба, исто така може да се поднесе приговор во рок од 2 недели.

За истрагите што ќе бидат започнати по овој датум за кривични дела извршени пред објавувањето на одлуката на Советот за национална безбедност во Службен весник, а кои спаѓаат во опфатот на регулативата, ќе биде потребна согласност од Советот.

Мерките за притвор и судска контрола што се изречени поради кривичните дела за кои ќе биде донесена одлука за одложување ќе бидат разгледувани од надлежниот судија или суд во фазата во која се наоѓа истрагата или постапката, како и од регионалниот апелационен суд или од соодветниот кривичен оддел на Врховниот суд. Доколку постојат услови, ќе се донесе одлука за укинување на овие мерки.

Во однос на предметите што се наоѓаат во постапка на жалба или касација за кривичните дела за кои ќе биде донесена одлука за одложување, ќе биде донесена одлука за укинување на пресудата.

- Евидентирање на одлуките за одложување и повторно извршување кривично дело

Донесените одлуки за одложување ќе бидат евидентирани во посебен систем наменет за оваа цел. Овие записи ќе можат да се користат само за утврдена намена и само доколку бидат побарани од јавен обвинител, судија или суд во врска со истрага или кривична постапка.

Доколку во периодот на одложување, сметано од датумот на донесување на одлуката за одложување, биде извршено едно од кривичните дела поврзани со тероризам, одлуката за одложување ќе биде укината и ќе продолжат истрагата и кривичната постапка. Во случај на осуда, извршувањето на изречената казна нема да биде одложено согласно со соодветната одредба од оваа регулатива и ќе настапат сите последици од осудатa. Доколку наведениот период помине без извршување кривично дело, ќе биде донесена одлука дека нема место за водење кривична постапка или ќе биде донесена одлука за запирање на постапката.

Со предлогот се предвидува, под услов безбедносните институции да утврдат дека организацијата фактички престанала да постои и дека ги предала целото оружје и муниција што биле под нејзина контрола, како и по објавувањето во Службен весник на одлуката на Советот за национална безбедност со која се потврдува ова утврдување, со исклучок на лицата осудени за кривично дело намерно убиство извршено во рамките на дејствувањето на организацијата, како и лицата осудени на доживотен затвор или отежнат доживотен затвор поради кривични дела извршени пред 1 јуни 2005 година, извршувањето на казната на осудените лица за кривични дела што спаѓаат во опфатот на оваа регулатива ќе биде одложено со одлука на судијата за извршување на санкции. За осудените лица на вкупна казна затвор од 15 години или помалку, извршувањето на казната ќе биде одложено за период од 5 години, а за осудените лица на вкупна казна затвор над 15 години, како и за лицата осудени на доживотен затвор или отежнат доживотен затвор, извршувањето на казната ќе биде одложено за период од 10 години. Примената на оваа одредба нема да го спречи спроведувањето на одлуките за конфискација. Во периодот на одложување нема да тече застарувањето на казната.

Против одлуките за одложување донесени од судијата за извршување на санкции може да се поднесе приговор. Исто така, одлуките за одложување донесени во рамките на оваа регулатива ќе бидат внесени во воспоставениот систем. Овие записи ќе можат да се користат само за определена цел и само доколку бидат побарани од јавен обвинител, судија или суд во врска со истрага или кривична постапка.

Доколку во периодот на одложување, сметано од датумот на донесување на одлуката за одложување, биде извршено едно од кривичните дела поврзани со тероризам, судијата за извршување на санкции ќе ја укине одлуката за одложување и ќе донесе одлука за продолжување на извршувањето на казната. Доколку наведениот период помине без извршување кривично дело, изречената казна ќе се смета за извршена. Следењето на одлуките за одложување ќе го вршат јавните обвинителства.

- Одредби за следење, координација и спроведување

Следењето и оценувањето на спроведувањето на активностите опфатени со предлогот ќе го врши Совет составен од потпретседателот на Републиката како претседател, министерот за правда, министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи, министерот за национална одбрана, генералниот секретар на Претседателството, директорот на Националната разузнавачка организација и генералниот секретар на Советот за национална безбедност, по објавувањето на регулативата во Службен весник. Доколку има потреба, Советот ќе може да формира поткомисии, а претставници на министерствата, институции и организации, како и лица за кои ќе биде оценето дека се потребни, ќе можат да бидат поканети на состаноците на Советот и комисиите.

Советот ќе може да назначува лица во поткомисиите со цел да се обезбеди напредок на процесот во рамките на организацијата.

Со предлогот се предвидува, под услов безбедносните институции да утврдат дека терористичката организација ПКК/КЏК и сите формации поврзани со неа фактички престанале да постојат и дека ги предале целото оружје и муниција што биле под нивна контрола, како и по објавувањето во Службен весник на одлуката на Советот за национална безбедност со која се потврдува ова утврдување, активностите опфатени со предлогот да се следат и оценуваат периодично од страна на Советот согласно со набљудувачките извештаи за целосната ликвидација на организацијата и состојбата поврзана со тоа. Доколку Советот оцени дека е потребно, ќе се бара преземање на соодветни административни, правни и законски мерки.

Одлуките за одложување донесени согласно со предлогот ќе бидат периодично разгледувани од страна на Советот по утврдувањето од безбедносните институции дека терористичката организација ПКК/КЏК и сите формации поврзани со неа фактички престанале да постојат и дека го предале целото оружје и муниција што биле под нивна контрола, како и по објавувањето во Службен весник на одлуката на Советот за национална безбедност со која се потврдува ова утврдување.

Доколку се смета за потребно, Советот ќе може да побара од судијата за претходна постапка или од судот целосно укинување на сите последици од губењето на правата што произлегуваат од истрагите и кривичните постапки, а од судијата за извршување на санкции целосно укинување на сите последици од губењето на правата што произлегуваат од осудителните пресуди.

За поднесување барање за укинување на сите последици од губењето на правата што произлегуваат од осудителните пресуди, за одлуките за одложување донесени за период од 5 години ќе треба да поминат 2 години од датумот на донесување на одлуката, а за одлуките за одложување донесени за период од 10 години ќе треба да поминат 3 години.

Советот редовно ќе го информира Големото национално собрание на Турција за својата работа. Претседателството на Големото национално собрание на Турција ќе формира Комисија за следење со цел набљудување на активностите опфатени со регулативата. Комисијата за следење ќе ги следи активностите опфатени со законот и ќе може да дава препораки. Секретарските услуги на Советот ќе ги извршува Генералниот секретаријат на Претседателството.

- Предавање на оружје и материјали

Оружјето, муницијата, возилата, опремата, експлозивните материи и секаков друг материјал што припадниците на организацијата ќе ги донесат со себе или ќе ги пријават ќе бидат евидентирани. Начинот и условите за спроведување на оваа регулатива ќе бидат утврдени од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за национална одбрана, по добивање мислење од безбедносните институции.

Одредбите од предлогот ќе се применуваат на лицата кои, во рок од 6 месеци по утврдувањето од безбедносните институции дека терористичката организација ПКК/КЏК и сите формации поврзани со неа фактички престанале да постојат и дека го предале целото оружје и муниција што биле под нивна контрола, како и по објавувањето во Службен весник на одлуката на Советот за национална безбедност со која се потврдува ова утврдување, ќе пратат писмено известување дека сакаат да ги користат одредбите од оваа регулатива до јавните обвинителства во местото каде што се наоѓаат или до институциите овластени од Советот.

Задачите дадени согласно со предлогот ќе бидат извршени итно од страна на надлежните јавни институции и организации. Лицата кои ќе ги извршуваат задачите дадени во рамките на целите и активностите на предлогот нема да сносат правна, административна или кривична одговорност поради овие задачи.