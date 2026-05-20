Турција: Предлогот за цевковод на НАТО ќе го зајакне источното крило на Алијансата - „Нашиот проект е пет пати поекономичен од алтернативните решенија и доколку биде одобрен, ќе стане оперативен во значително пократок временски период“

Турција денес соопшти дека нејзиниот предлог-проект за воен цевковод поднесен до НАТО е дел од поширок пакет наменет за зајакнување на снабдувањето со енергија за сојузниците на источното крило на Алијансата, јавува Анадолу.

Официјални претставници на Министерството за национална одбрана за време на неделниот брифинг за медиумите соопштија дека проектот за цевковод на НАТО ќе се финансира преку заедничките фондови на Алијансата, како и дека во рамките на НАТО во моментов се работи на негово одобрување.

Проектот беше оценет како значаен во однос на неодамнешните случувања во Ормускиот Теснец, бидејќи би можел да ја намали зависноста на НАТО од поморскиот транспорт на гориво, истовремено подобрувајќи ја одржливоста на снабдувањето со гориво и интероперабилноста меѓу сојузниците.

„Нашиот проект е пет пати поекономичен од алтернативните решенија и доколку биде одобрен, ќе стане оперативен во значително пократок временски период“, се наведува во соопштението што Министерството го издаде по брифингот.

„Доколку овој цевковод биде имплементиран, заедничките фондови на НАТО, кои се состојат од придонесите што ги плаќаат сојузниците, ќе се користат економично и ефективно“, се додава во соопштението.

- Германија ќе го постави системот „Патриот” во Турција -

Осврнувајќи се на системите за воздушна одбрана распоредени во Турција, официјалните претставници соопштија дека за ова прашање се координираат со сојузничките земји и редовно се разгледува во согласност со актуелната безбедносна средина.

Покрај шпанскиот систем за воздушна одбрана „Патриот”, кој веќе е распореден во Турција, НАТО додели дополнителни два системи „Патриот” по конфликтот во кој беа вклучени САД, Израел и Иран.

Еден од овие системи ќе биде поставен од страна на Германија, се наведува во соопштението.

Се очекува тоа да биде завршена во јуни, а планирано е системот да остане активен околу шест месеци.

- Турција ја нагласува нејзината стратегиска улога во поглед на европската безбедност -

Официјалните претставници исто така ја истакнаа улогата на Турција како клучен сојузник во НАТО, наведувајќи ги нејзините искусни вооружени сили, активната позиција во рамките на Алијансата, растечката одбранбена индустрија и стратегиската положба меѓу Европа, Црното Море, Кавказот и Блискиот Исток.

Европските земји сè повеќе ја препознаваат стратегиската улога на Турција во иднината на европската безбедносна архитектура и придаваат сè поголемо значење на продлабочувањето на соработката во одбраната, безбедноста и стратегиските прашања, изјавија официјалните претставници.