- Приемот се одржа во одделот „Ѕвезда“ од новиот комплекс, каде што Ѓулер ги пречека министрите со воен оркестар пред групното фотографирање

Турција по прв пат го отвори заедничкиот штаб „Ај Јилдиз“ за министрите за одбрана на НАТО - Приемот се одржа во одделот „Ѕвезда“ од новиот комплекс, каде што Ѓулер ги пречека министрите со воен оркестар пред групното фотографирање

Турција денес го отвори заедничкиот штаб „Ај Јилдиз“, кој е во изградба, за министрите за одбрана на НАТО за време на приемот што го организираше министерот за одбрана Јашар Ѓулер на маргините на самитот на НАТО, јавува Анадолу.

Приемот се одржа во одделот „Ѕвезда“ од новиот комплекс, каде што Ѓулер ги пречека министрите со воен оркестар пред групното фотографирање, соопшти Министерството за одбрана.

Обраќајќи се пред гостите, Ѓулер рече дека во кампусот „Ај Јилдиз“, именуван по полумесечината и ѕвездата на турското знаме, ќе бидат сместени Генералштабот и командите на силите на војската под еден покрив.

„Се очекува штабот да стане оперативен во блиска иднина и ќе биде меѓу најголемите воени командни центри во светот“, рече тој.

„Со спојување на нашиот Генералштаб и командите на силите под еден покрив, имаме за цел да ја максимизираме нашата заедничка оперативна способност, а воедно да ги забрзаме бирократските процеси за да постигнеме максимална брзина и ефикасност“, рече Ѓулер.

Тој нагласи дека комплексот ќе биде заштитен со напредни мерки за противвоздушна и копнена одбрана во рамките на стратегијата „Челична купола“ на Турција и опремен со најсовремени безбедносни системи.

„Штабот, исто така, ќе располага со паметни и одржливи градежни технологии за да се обезбеди непрекината комуникација, и команда и контрола за време на кризи и воени услови“, рече тој.

„Ова е повеќе од модерен штаб. Тоа е исто така опиплив симбол на силниот и решителен став на Турција во областа на одбраната и безбедноста“, рече Ѓулер.

„Уверен сум дека нашиот нов штаб ќе служи како место каде што ќе се спроведуваат напорите за зајакнување на одбраната и безбедноста и на нашата земја и на нашиот сојуз“, додаде тој.