Турција потпиша договор за домашниот борбен авион КААН

Турција денес потпиша договор за набавка на домашниот борбен авион КААН, што претставува голем чекор во напорите на земјата за зајакнување на нејзината воздушна моќ со борбен авион од следната генерација, јавува Анадолу.

Договорот беше потпишан помеѓу Секретаријатот за одбранбена индустрија на Турција и Турската аеровселенска индустрија (ТУСАШ) за време на Меѓународниот саем за одбрана и авијација „САХА 2026“ во Истанбул, каде што Агенција Анадолу е глобален комуникациски партнер.



Договорот за набавка на КААН го потпишаа шефот на Секретаријатот за одбранбена индустрија, Халук Ѓорѓун, претседателот на Управниот одбор на Турската аеровселенска индустрија, Омер Џихад Вардан, и извршниот директор Мехмет Демироглу.

Развиен во рамките на Националната програма за борбени авиони на Турција, КААН е наменет да ги замени авионите „Ф-16 Боречки сокол“, за кои се очекува постепено да бидат повлечени од инвентарот на Командата на турските воздухопловни сили почнувајќи од 2030-тите години.

Авионот го развива Турската аеровселенска индустрија користејќи домашни капацитети и е дизајниран со карактеристики својствени за борбените авиони од следната генерација, вклучувајќи ниска видливост (стелт), внатрешен оддел за оружје, висока маневарска способност, зголемена ситуациона свесност и спојување на сензори.

Говорејќи по церемонијата на потпишување, Ѓорѓун истакна дека еден од клучните елементи на „САХА 2026“ е потпишувањето големи договори за набавка во секторот за одбрана.

„Како дел од одлуките донесени од Извршниот комитет на одбранбената индустрија, одржавме церемонии за потпишување на многу сеопфатни проекти, почнувајќи од беспилотни борбени летала до нашиот борбен авион со екипаж, од различни офанзивни системи до копнени возила и системи за електронско војување“, рече тој.

Ѓорѓун изјави дека проектите ја одразуваат посветеноста на персоналот во целата турска одбранбена индустрија.

„Горди сме што ги развиваме овие производи локално и национално и што им ги доставуваме на нашите херојски безбедносни сили“, рече тој.

„Денешниот ден се надеваме дека е нов почеток. Нашите компании се свесни за одговорностите што ги презедоа и ќе ги испорачаат овие производи што е можно побрзо“, додаде тој.