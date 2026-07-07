- „Овие проекти, во кои ќе се вклучат Аселсан, Рокетсан, СТМ и Советот за научно-технолошки истражувања на Турција (ТУБИТАК), ќе го формираат 'рбетот на архитектурата за одвраќање на Алијансата во наредните години“

Турција потпиша договори во рамките на НАТО за одбранбената индустрија во пет области на стратегиски области - „Овие проекти, во кои ќе се вклучат Аселсан, Рокетсан, СТМ и Советот за научно-технолошки истражувања на Турција (ТУБИТАК), ќе го формираат 'рбетот на архитектурата за одвраќање на Алијансата во наредните години“

Турција потпиша договори во рамките на Форумот на НАТО 2026 за одбранбена индустрија за неколку области на стратегиски капацитети што заеднички ќе ги развијат земјите членки, изјави денес шефот на Секретаријатот за одбранбени индустрии на земјата, пренесува Анадолу.

Халук Ѓорѓун на турската платформа за социјални медиуми NSosyal истакна дека договорите ги опфаќаат ударните капацитети, интегрираните системи за противвоздушна и противракетна одбрана, вселенските и надзорните капацитети, клучните суровини за одбранбената индустрија и супериорноста на НАТО на полето на беспилотни летала.

„Овие проекти, во кои ќе се вклучат Аселсан, Рокетсан, СТМ и Советот за научно-технолошки истражувања на Турција (ТУБИТАК), ќе го формираат 'рбетот на архитектурата за одвраќање на Алијансата во наредните години“, рече Ѓорѓун.

Форумот на НАТО за одбранбена индустрија на Самитот се одржува во Анкара како дел од дводневниот Самит на НАТО, на кој ќе се соберат високи сојузнички претставници, претставници на одбранбената индустрија и лидери во иновациите.

НАТО за форумот истакна дека е водечки настан на високо ниво за трансатлантско производство, инвестиции и иновации во одбраната, а годинашната агенда е фокусирана на зголемување на производството на одбраната, соработката и заедничките набавки низ целата Алијанса.​​​​​​​

Форумот се одржува во време кога сојузниците на НАТО се стремат да го прошират индустрискиот капацитет и да го зајакнат одвраќањето во услови на растечки безбедносни предизвици, при што Турција ја позиционира својата одбранбена индустрија како клучен придонесувач кон капацитетите на Алијансата.