Турција постигна рекорден извоз од 25,6 милијарди долари во јули - Годишниот извоз достигна највисоко ниво досега од 278,6 милијарди долари, изјави министерот за трговија.

Извозот на Турција во јули се зголеми за 2,9 отсто на годишно ниво и достигна 25,6 милијарди долари, што претставува највисока вредност досега забележана за месец јули, соопшти денес турскиот министер за трговија Омер Болат, јавува Анадолу.

На прес-конференција во Анкара, Болат изјави дека увозот се зголемил за 5,2 отсто во споредба со истиот месец минатата година, достигнувајќи речиси 33 милијарди долари, додека вкупниот надворешно-трговски промет се зголемил за 4,1 отсто и изнесувал 58,6 милијарди долари.

Надворешно-трговскиот дефицит се зголеми за 14 отсто и достигна 7,37 милијарди долари, во споредба со 6,46 милијарди долари во јули 2025 година.

Покриеноста на извозот со увоз се намали за 1,7 процентни поени и изнесува 77,7 отсто.

Во периодот од јануари до јули, извозот се зголеми за 3,4 отсто на годишно ниво и достигна 161,6 милијарди долари, додека увозот се зголеми за 4,7 отсто, на 222,1 милијарда долари.

Во првите седум месеци од годинава, надворешно-трговскиот дефицит се зголеми за 8,2 отсто и достигна 60,5 милијарди долари, а вкупниот надворешно-трговски промет порасна за 4,1 отсто, на 383,7 милијарди долари.

Покриеноста на увозот со извоз во овој период изнесуваше 72,8 отсто, што е намалување во однос на 73,6 отсто во истиот период минатата година.

Болат истакна дека годишниот извоз, пресметан врз основа на последните 12 месеци заклучно со јули, достигнал рекордни 278,6 милијарди долари, што претставува раст од 3,4 отсто во споредба со претходниот дванаесетмесечен период.

Во истиот период, годишниот увоз се зголеми за 4,9 отсто, достигнувајќи 375,3 милијарди долари, додека надворешно-трговскиот дефицит порасна за 9,5 отсто, на 96,8 милијарди долари.

Годишниот надворешно-трговски промет се зголеми за 4,3 отсто и достигна 653,9 милијарди долари, додека покриеноста на увозот со извоз се намали од 75,3 на 74,2 отсто.