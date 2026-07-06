- Возилата, кои се изложени пред конгресниот центар АТО, вклучуваат модели со турските национални бои – црвено-бела, како и специјално дизајнирани верзии украсени со тиркизни нијанси и традиционални мотиви

Турција подготви специјално дизајнирани лимузини „Тог“ за лидерите кои ќе присуствуваат на самитот на НАТО - Возилата, кои се изложени пред конгресниот центар АТО, вклучуваат модели со турските национални бои – црвено-бела, како и специјално дизајнирани верзии украсени со тиркизни нијанси и традиционални мотиви

Десет специјално дизајнирани лимузини од турското домашно произведено возило „Тог“ се подготвени за превоз на лидерите за време на 36. самит на шефовите на држави и влади на НАТО во Анкара, јавува Анадолу.

Како што продолжуваат подготовките пред почетокот на самитот, подготвени се специјално дизајнирани лимузини од моделот „Тог Т10Х“.

Возилата, кои се изложени пред конгресниот центар АТО, вклучуваат модели со турските национални бои – црвено-бела, како и специјално дизајнирани верзии украсени со тиркизни нијанси и традиционални мотиви.

Се очекува лимузините да се користат за превоз на кратки релации во рамките на местото на одржување на самитот, со брзина од околу 50 километри на час.

Исто така, планирано е да обезбедат контролиран транспорт по определените протоколарни рути во текот на целиот самит.