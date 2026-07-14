- „Наша цел беше да ги идентификуваме проблемите на Турција во различни области и да развиеме решенија“

Турција: Повеќе од 600 интелектуалци создадоа Мапа на патот за решавање на клучните општествени проблеми - „Наша цел беше да ги идентификуваме проблемите на Турција во различни области и да развиеме решенија“

ЈАСЕМИН КАЛЈОНЏУОГЛУ

По четири години обемно истражување во Турција е подготвен стратегиски документ под наслов „Извештај за Турција: Предвидувања, предлози и решенија“. Овој обемен документ, кој е резултат на работата на 600 истакнати припадници на академската фела од различни турски универзитети, дава детална Мапа на патот и конкретни предлози за решавање на клучните проблеми на турското општество - од миграцијата и образованието до управувањето со водите и дигиталната трансформација, јавува Анадолу.

Промоцијата на „Извештај за Турција: Предвидувања, предлози и решенија“, чиј глобален комуникациски партнер е Агенција Анадолу, реализиран во соработка со здружението „Џиханнума“ и Здружението на академици и писатели на исламските земји (AYBIR), ќе се одржи на 17 јули.

Претседателот на здружението „Џиханнума“ и член на Управниот одбор на Фондацијата Маариф на Турција, Селим Џерах, истакна дека станува збор за проект на кој се работи околу четири години и има карактер на Мапа на патот што нуди предложени решенија за проблеми во различни области на општеството.

Наведувајќи дека со придонесот на околу 600 универзитетски професори што работат на различни универзитети во Турција, досега организирале 28 одделни работилници, Џерах рече дека тие се осврнале на прашања што влијаат врз различни сегменти од општеството, од вештачка интелигенција до здравствена заштита, од земјоделство до управување со водите, од семејство и млади до дигитализација и високо образование.

Објаснувајќи дека ја одржале првата работилница во Газиантеп на тема миграција, Џерах рече дека Турција се соочила со интензивен миграциски бран по граѓанската војна во Сирија и дека на работилницата сеопфатно се дискутирале социјалните ризици создадени од овој процес, политиките за интеграција и процесите на доброволно враќање.

„Наша цел беше да ги идентификуваме проблемите на Турција во различни области и да развиеме решенија“, рече Џерах.

Истакнувајќи дека во извештаите што ги подготвиле, развиле краткорочни, среднорочни и долгорочни решенија за проблемите со кои се соочуваат и турските граѓани и луѓето што биле принудени да мигрираат, Џерах изјави дека резултатите од работилниците ги објавиле во книги и ги споделиле со надлежните министерства и институции.

Џерах изјави дека 28 извештаи подготвени во различни области подоцна биле комбинирани во заеднички текст и додаде: „За извештајот подготвен од 600 академски професори од различни универзитети, се фокусиравме на прашања што директно влијаат врз секојдневниот живот на општеството и чекаат решение. Со овој заеднички извештај нудиме Мапа на патот за креаторите на политиките и оние што ги спроведуваат.“

Фотографија : Özge Elif Kızıl/AA

Истакнувајќи дека извештајот ќе ѝ биде презентиран на јавноста на промоцијата на која ќе присуствува и потпретседателот Џевдет Јилмаз, Џерах истакна дека е важно и за нив за нивните предлози да се дискутира и дополнително да се развиваат.

Нагласувајќи дека активностите биле спроведени со чувство на одговорност кон општеството, Џерах рече: „Пораснавме благодарение на можностите што ни ги даде оваа земја. Сметаме дека не сме нејзини доверители, туку дека ѝ должиме. Оваа работа ја гледаме како начин да го исполниме нашиот долг кон нашата држава, народот и човештвото.“

- Во извештајот посветен е простор и за образованието -

Наведувајќи дека темата за образованието зазема важно место во извештајот, Џерах рече дека тие придаваат големо значење на „Образовниот модел на Столетието на Турција“.

Наведувајќи дека концептот на образование што се применувал од минатото до денес е главно обликуван врз материјалистичка основа, Џерах изрази мислење дека новиот образовен пристап ќе придонесе за растење генерации што се во согласност со историското и цивилизациското наследство на Турција.

- „Предлагаме формирање на Дирекција за здравствена индустрија“ -

Кога станува збор за областа на здравството, Џерах изјави дека е постигнат значителен напредок во однос на инфраструктурата и истакна дека развиле различни предлози за теми како што се „здравствена писменост“, „спречување на насилство врз здравствените работници“ и „поефикасно користење на здравствените услуги“.

Наведувајќи дека организирале и посебна работилница за иднината на здравствената индустрија, Џерах изјави дека предложиле формирање на интегрирана организирана зона на здравствената индустрија и изрази задоволство што овој предлог се спроведува.

Нагласувајќи дека е потребна и посилна и покоординирана структура во здравствениот сектор, Џерах рече: „Во извештајот предлагаме формирање на Управа за здравствена индустрија. Веруваме дека таквата структура, која би имала свој буџет и би ги координирала здравствените технологии, лековите, медицинските помагала и другите области под еден покрив, би придонела и за намалување на дефицитот на тековната сметка на Турција и за зголемување на нејзиниот извозен капацитет.“

- „Продуцирање знаење е едно од најфундаменталните прашања на иднината“ -

Објаснувајќи дека одржале и две одделни работилници за продуцирање знаење во високото образование и вештачката интелигенција, Џерах изјави дека трудовите подготвени во оваа област се објавени во форма на книга.

Истакнувајќи дека продуцирањето знаење ќе биде одлучувачки фактор во светот на иднината, Џерах изјави дека треба да се искористат можностите што ги нуди вештачката интелигенција, но дека е важно да се одржи и критички пристап.

Џерах додаде: „Во извештајот вклучивме вештачка интелигенција. Не може да ја игнорираме вештачката интелигенција, но не може да ги гледаме сите податоци што ги презентира како апсолутна вистина. Како ќе продуцираме знаење и како ќе го ставиме во служба на човештвото е едно од најфундаменталните прашања на иднината.“

Наведувајќи дека земјоделството, сточарството, управувањето со водите и политиките за животна средина, исто така, се меѓу важните теми на извештајот, Џерах го насочи вниманието кон фактот дека зачувувањето на водните ресурси е од стратегиско значење за иднината.

Претседателот на здружението „Џиханума“, Џерах, нагласи дека во иднина, политиките насочени кон управување со водите, земјоделското производство и одржливото користење на природните ресурси ќе добијат уште поголемо значење и дека подготвиле сеопфатни предлози за решенија и во овие области.