- Заменик-министерот за трговија на Турција, Махмут Ѓурџан, истакна дека земјите сега бараат стратегиски партнери за производство и инвестиции покрај традиционалните трговски односи

Турција и Тунис со цел да го зголемат обемот на трговска размена - Заменик-министерот за трговија на Турција, Махмут Ѓурџан, истакна дека земјите сега бараат стратегиски партнери за производство и инвестиции покрај традиционалните трговски односи

Во Истанбул се одржа Форум за развој на бизнисот и инвестициите меѓу Турција и Тунис со учество на високи официјални и претставници од секторот, јавува Анадолу.

Заменик-министерот за трговија на Турција, Махмут Ѓурџан, изјави дека двете земји имаат за цел да го зголемат обемот на трговска размена преку нови договори за соработка.

Ѓурџан истакна дека земјите сега бараат стратегиски партнери за производство и инвестиции покрај традиционалните трговски односи.

Извозот на Турција во Тунис достигна 1,2 милијарди долари во 2025 година, што претставува зголемување од 11,6 %, додека увозот од земјата изнесуваше 350 милиони долари.

Заменик-министерот нагласи дека целта не е само извоз, туку и купување туниски производи со цел да се поттикне заемно корисен економски однос.

Бану Кучукел, претседател на Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК) на Бизнис-советот на Турција и Тунис, истакна дека Тунис е стратегиска порта кон Африка.

Кучукел изјави дека двете земји имаат силни комплементарни предности во сектори како што се автомобилската индустрија, машините, електрониката, текстилот и земјоделството.

Учесниците одржаа билатерални средби за време на форумот со цел истражување на нови трговски и инвестициски можности.