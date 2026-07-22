- Обемот на трговска размена меѓу двете земји достигна историски врв од 3,7 милијарди долари во 2025 година

Турција и Сирија имаат за цел да постигнат обем на трговска размена од 10 милијарди долари - Обемот на трговска размена меѓу двете земји достигна историски врв од 3,7 милијарди долари во 2025 година

Турскиот министер за трговија Омер Болат соопшти дека Турција и Сирија имаат за цел што поскоро да постигнат обем на билатералната трговија од 10 милијарди долари, пренесува Анадолу.

Болат оствари средба со Кутајба Бадави, шеф на Сириската царинска и гранична управа, на маргините на Форумот за слободна трговија и индустриски зони и инвестиции на Сирија во Министерството за трговија во Анкара, објави тој денес на турската платформа за социјални мрежи „Нсосјал“.

Обемот на трговска размена меѓу двете земји достигна историски врв од 3,7 милијарди долари во 2025 година.

Болат ја истакна решеноста на двете земји со заеднички напори да го зголемат овој обем до целта од 10 милијарди долари поставена од претседателите на двете земји.

Министерот ги сподели очекувањата во врска со ревизијата на царинските давачки, забрзувањето на процесите на Заедничкиот царински комитет и зајакнувањето на соработката на граничните премини.

Турција има за цел да го мобилизира целосниот трговски потенцијал по сите гранични линии, особено во Газиантеп и Алепо.

Земјата ќе продолжи да работи во близок контакт и соработка со сириската страна за зајакнување на економската интеграција, која претставува најцврста основа за мир, стабилност и социјална благосостојба во регионот.